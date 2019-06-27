Новый кризис на пороге: как Трамп надувает пузыри

Дональд Трамп решил сделать «подарок» свои избирателям. Он подписал указ о создании комиссии, которая будет рассматривать и рекомендовать к принятию варианты послабления предусмотренных законом норм, блокирующих строительство нового жилья. Это приведет к снижению стоимости домов. Учитывая, что и ФРС США сейчас также режет учетную ставку и делает кредиты доступнее, то это может привести к тому, что заемщики будут брать больше ипотечных кредитов. В 2007-2008 годах именно в Штатах из-за того, что кредиты можно было получить очень легко, надулся «ипотечный пузырь», который вылился в полноценный мировой кризис.

Президент США Дональд Трамп решил устранить барьеры, мешающие строительству нового жилья. В частности, глава государства подписал указ о создании комиссии, которая будет рассматривать и рекомендовать к принятию варианты послабления предусмотренных законом норм и правил, блокирующих строительство нового жилья.

Это будет хорошим «подарком» избирателям. Новые президентские выборы состоятся в 2020 году, а жильцы и домовладельцы — это мощный избирательный блок, напоминает NYT.

Как сообщает издание, в течение следующего года новый совет Белого дома во главе с Беном Карсоном — министром жилищного строительства и городского развития США будет изучать местные, региональные и федеральные правила, которые приводят к повышению стоимости жилья, задержке строительства или даже к абсолютному блокированию возведения нового жилья.

В список возможных ограничений, мешающих строительству нового жилья, который будет изучаться новым советом, входят ограничительное зонирование (предоставление строго отведенного участка для строительства), регулирование квартплаты, обеспечение домов машино-местами (парковкой), а также предельные значения и нормы по охране окружающей среды, которые необходимо нарушать, и так далее.

По словам аналитика «Эксперт Плюс» Кирилла Старикова, решение Дональд Трамп явно продиктовано приближающимися выборами. В 2020 году будут выборы президента США — соответственно, нынешняя власть будет пытаться зарабатывать козыри перед избирателями и проводить реформы, которые позволят на период предвыборной гонки бравировать будущими цифрами по резкому росту бизнес—активности в стране.

«И действительно, если начнется работа над федеральными правилами и будут убираться те из них, которые повышают стоимость жилья, задерживают его строительство или полностью его блокируют, то Дональд Трамп сможет вселить надежду в часть избирателей, что он ведет страну к знаменитому «make America great again». И те, кто заняты в строительном секторе, и те, кто заинтересован в снижении стоимости жилья, будут поддерживать инициативу и Трампа», — говорит эксперт.

Впрочем, как признает эксперт, учитывая, что сейчас ФРС США будет идти по пути снижения учетной ставки, как регулятор и обещал с весны 2019 года, то доступность кредитов и без того будет увеличивать долговую нагрузку домохозяйств. При этом снижение стоимости жилья позволит большему количеству людей позволить себе ипотеку, добавляет он.

По статистике совокупный долг домохозяйств США по итогам 2018 года и так достиг рекордных показателей в $13,54 трлн. Наибольший размер задолженности — $9,12 трлн приходится на ипотеку.

Между тем, напомним, в 2007-2008 годах именно в Штатах начался американский ипотечный кризис — крах на рынке недвижимости, который потом перерос в полномасштабный финансовый кризис на мировых рынках, в том числе и серьезно затронул и Россию. По своим разрушительным масштабам его сравнивают с Великой депрессией тридцатых годов прошлого века.

При этом ипотечный пузырь «надулся» в Штатах из-за того, что кредиты выдавались без первоначального взноса с возможностью бросить квартиру и не платить за ипотеку, переселиться в другой объект, легко получив на него новый кредит.

Как предупреждает Нарек Авакян , начальник отдела инвестидей « БКС Брокер », в случае с США к таким вопросам, как послабление правил при строительстве жилья, нужно подходить очень аккуратно.

«Если бы такое предложение поступило в России, то, учитывая наши реалии, не задумываясь, такую инициативу можно было бы поддержать. Но в случае с Америкой ситуация совсем другая — американская экономика уже достаточно развитая, институциональная среда не вызывает каких-то сомнений в объективности и эффективности, поэтому регуляторные правила нужно менять только с учетом интересов всех сторон. То есть, если сокращать регулирование, то нужно иметь ввиду, что это может привести к злоупотреблениям со стороны заемщиков. Конечно, любое послабление для бизнеса как минимум краткосрочно приведет к позитивным эффектам — увеличится деловая активность, вырастут инвестиции, рабочие места, зарплаты и в конечном итоге будет расти экономика. Но чтобы избежать возможных долгосрочных негативных последствий тех или иных шагов, нужно все взвесить и сделать более глубокий анализ», — убежден эксперт.

Впрочем, по словам Артема Деева , руководителя аналитического департамента Amarkets, инициативы Дональда Трампа серьезной угрозы для рынка не представляют.