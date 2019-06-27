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В России вступает в силу новое правило покупки квартир в новостройках 

Ридус 3 часа назад
Фото: РИА Новости
С 1 июля в России начинает действовать правило обязательного использования эскроу-счетов, которые, в первую очередь, призваны защищать дольщиков от недобросовестных застройщиков.
Согласно нововведениям, деньги покупателей квартир будут храниться на сберегательных счетах эскроу, доступ к которым застройщик получит только после того, как представит банку разрешение на ввод дома в эксплуатацию и подтверждение регистрации прав собственности как минимум одного объекта долевого строительства.
При таких условиях банк выступает финансовым гарантом дольщиков. Застройщику придется вести строительство за счет собственных средств или банковского кредита.
Как рассказала эксперт Федеральной кадастровой палаты Росреестра Надежда Лещенко, до настоящего времени «часто, даже после получения ключей, собственники помещений многоквартирного дома не могли зарегистрировать права на квартиру», отмечают «Новые известия».
Происходило это из-за того, что необходимая для регистрации процедура кадастрового учета по той или иной причине затягивалась, а единственными лицами, заинтересованными в решении вопроса, оказывались сами собственники, — приводит слова Лещенко издание.
По ее словам, благодаря новой инвестиционной схеме застройщик разделит интересы жильцов, поскольку «только проведя кадастровый учет и запустив процедуру регистрации квартир в собственность, он сможет получить от банка средства дольщиков».
Кроме того, эксперты Федеральной кадастровой палаты считают, что новая инвестиционная модель упростит оформление собственности в новостройке, отмечает News.ru.
Как сообщалось, церемония заселения жильцов в первый в России дом, построенный с использованием эскроу-счетов, состоялась в Воронеже весной.
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Недвижимость , Надежда Лещенко , Росреестр , Новые Известия
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