В России насчитали 100 тысяч нечестных ипотечников

К лету 2019-го в России не обслуживалось порядка 98,6 тысячи ипотечных кредитов, или 2 процента от общего числа жилищных займов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ).

Совокупный объем задолженности по «плохой» ипотеке, включая штрафы и пени, достиг 170 миллиардов рублей, или около 2,5 процента от всего объема выданных кредитов на покупку недвижимости, подсчитали эксперты. Более половины должников (65,3 тысячи) признаны злостными неплательщиками — они не вносили платежи по кредитам в течение 90 дней и более и задолжали в общей сложности 168,6 миллиарда рублей.

В ОКБ отмечают, что объем просроченных на 90 и более дней ипотечных кредитов с начала 2019 года вырос на 7 процентов.

Согласно данным, обнародованным весной текущего года, наибольшие доли «плохих» ипотечников имеют Челябинская, Саратовская области и Красноярский край. Меньше всего недобросовестных заемщиков в Ямало-Ненецком автономном округе.