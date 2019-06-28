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В России насчитали 100 тысяч нечестных ипотечников 

Lenta.ru + ещё 2 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
К лету 2019-го в России не обслуживалось порядка 98,6 тысячи ипотечных кредитов, или 2 процента от общего числа жилищных займов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ).
Совокупный объем задолженности по «плохой» ипотеке, включая штрафы и пени, достиг 170 миллиардов рублей, или около 2,5 процента от всего объема выданных кредитов на покупку недвижимости, подсчитали эксперты. Более половины должников (65,3 тысячи) признаны злостными неплательщиками — они не вносили платежи по кредитам в течение 90 дней и более и задолжали в общей сложности 168,6 миллиарда рублей.
В ОКБ отмечают, что объем просроченных на 90 и более дней ипотечных кредитов с начала 2019 года вырос на 7 процентов.
Согласно данным, обнародованным весной текущего года, наибольшие доли «плохих» ипотечников имеют Челябинская, Саратовская области и Красноярский край. Меньше всего недобросовестных заемщиков в Ямало-Ненецком автономном округе.
Ранее в июне банкиров попросили смягчить требования к обанкротившимся ипотечникам. В частности, Центробанк заявил, что лишившихся недвижимости заемщиков нужно считать полностью свободными от долгов, даже если сумма, вырученная от продажи квартиры или дома, не покрывает целиком сумму долга.
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Комментарии
Недвижимость , Личный счет , Центральный банк России , РИА Новости
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