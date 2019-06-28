Коллекторы рассказали о «золотом правиле» для ипотечников

Россиянам при оформлении ипотеки необходимо сформировать запас в два-четыре платежа. Об этом рассказал вице-президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Александр Морозов

Существует «золотое правило» — оформляя ипотеку, надо сформировать подушку безопасности, которой должно хватить хотя бы на два-четыре платежа, — цитирует Морозова РИА Новости.

По его словам, в большинстве случаев должнику требуется до четырёх месяцев, чтобы поправить своё финансовое положение и вернуться в график платежей.

По данным Центробанка, по итогам апреля российские банки выдали россиянам ипотечных кредитов на 7,021 триллиона рублей. Регулятор в конце мая сообщал, что увеличение объёмов ипотечного кредитования напрямую влияет на рост цен на недвижимость. В связи с этим ЦБ намерен принимать меры сдерживания кредитования граждан с первоначальным взносом менее 20%.