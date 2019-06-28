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Коллекторы рассказали о «золотом правиле» для ипотечников 

News.ru 34 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Россиянам при оформлении ипотеки необходимо сформировать запас в два-четыре платежа. Об этом рассказал вице-президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Александр Морозов.
Существует «золотое правило» — оформляя ипотеку, надо сформировать подушку безопасности, которой должно хватить хотя бы на два-четыре платежа, — цитирует Морозова РИА Новости.
По его словам, в большинстве случаев должнику требуется до четырёх месяцев, чтобы поправить своё финансовое положение и вернуться в график платежей.
По данным Центробанка, по итогам апреля российские банки выдали россиянам ипотечных кредитов на 7,021 триллиона рублей. Регулятор в конце мая сообщал, что увеличение объёмов ипотечного кредитования напрямую влияет на рост цен на недвижимость. В связи с этим ЦБ намерен принимать меры сдерживания кредитования граждан с первоначальным взносом менее 20%.
Как писал News.ru, Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий частичную компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям. На неё могут рассчитывать родители трёх и более детей. Размер компенсации составит 450 тысяч рублей.
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Комментарии
Недвижимость , Александр Морозов , Совет Федерации , Центральный банк России , РИА Новости
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