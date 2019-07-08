У россиян хотят изымать жилье

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У россиян хотят изымать «депрессивное» жилье 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
Правительство внесло в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о комплексной застройке. Как пишет «Коммерсант», несмотря на возражения отраслевых экспертов, в документе сохранились положения о принудительном изъятии недвижимости ради проектов по комплексному развитию территорий.
В законопроекте сказано, что для реализации проектов по развитию застроенных территорий или комплексному развитию необходимо закрепить возможность принудительного изъятия недвижимости для муниципальных нужд по инициативе муниципалитетов.
Речь, в частности, идет о жилых помещениях в многоквартирных домах, но только тех, которые не признаны аварийными.
С помощью проектов по развитию территорий авторы документа хотят вовлечь в градостроительную деятельность «депрессивные» площадки в муниципалитетах: неиспользуемые или неэффективно используемые территории, часто с самовольными постройками.
Как отмечает «Коммерсант», законопроект предполагает, что для изъятия недвижимости будет достаточно внесения дома в муниципальную адресную программу как подлежащего сносу или реконструкции. На каких основаниях будут решать, что дом подлежит сносу или реконструкции, в документе не уточняется.
Среди поправок ко второму чтению: сокращение срока проведения общественных слушаний по проектам правил землепользования и застройки, а также предоставление муниципалитетам права устанавливать порядок внесения изменений в документы по планировке территорий.
В общественном совете Минстроя ранее заявляли, что принудительное изъятие жилых помещений «необоснованно и не соответствует современной политике защиты имущественных и жилищных прав граждан».
Проект поправок в Градостроительный кодекс, касающийся комплексного развития территорий, внесли в Госдуму летом 2018 года. Он прошел первое чтение в ноябре. Теперь комитет Госдумы по транспорту и строительству должен доработать законопроект и внести его на рассмотрение во втором чтении.
Комментарии165
Недвижимость , Видео , Госдума , Минстрой
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