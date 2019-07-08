Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.50
$
63.71
71.30
71.54
Прогноз
15.07 – 22.07
$
64.61
71.70
Индексы и котировки Brent
64.55
+0.14 Золото
1394.60
–0.01 РТС
1399.55
+0.24
Динамика валют
EUR / USD
08.07
1.1208
–0.0163
23.06
1.1372
04.07
20.06

Мутко отдал поручения на благо россиян 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Вице-премьер Виталий Мутко отдал ряд поручений, направленных на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда». Они призваны обеспечить выполнение установленных показателей по вводу жилья в российских регионах, пишет портал «Саморегулирование».
Поручения отданы Минстрою, этому ведомству совместно с Минэнерго и ДОМ.РФ, Минобрнауки, Минфину, Фонду защиты прав дольщиков, а также руководителям регионов. Несколько поручений касаются проблем обманутых дольщиков, в частности, правительству Татарстана поручено разобраться с причинами многочисленных обращений по этим вопросам и к 20 июля доложить о принятых мерах по защите прав дольщиков.
Перед правительством стоит задача увеличить объем жилищного строительства в год до 120 миллионов квадратных метров. Эту задачу властям в мае 2018-го поставил президент Владимир Путин, тогда же определивший 12 стратегических направлений деятельности кабинета министров, которые позднее были сформированы в национальные проекты.
В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, довести объем расселенного аварийного жилого фонда до 9,54 миллиона квадратных метров и переселить 530,9 тысячи граждан из непригодного жилья. Программа рассчитана до 2024 года.
Последние новости
Зеленский обозначил сроки окончания войны в Донбассе Всех организованных российских туристов вернули из Грузии Евкуров стал заместителем Шойгу
Комментарии4
Недвижимость , Виталий Мутко , Владимир Путин , Минстрой , Минэнерго , Минобрнауки , Минфин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Европа предоставит Украине €500 млн
«Северный поток-2» назвали ловушкой для Европы7
Центробанк ответил Орешкину1
Жилье в Москве сравнили с лондонским
Онищенко предсказал крах экономики Грузии5
Видео
04:06
На автозаправках придумали, как снизить цену на бензин
Рынки Экономика
00:44
Россия и Грузия прервали авиасообщение
Экономика
00:59
Кудрин ответил на шутку Путина
Экономика
00:43
Грузчикам из Шереметьева подняли зарплату в 5 раз
Компании Другое
01:20
У россиян хотят изымать жилье
Недвижимость
01:16
Сами виноваты: Москва слезам Киева не верит
Рынки Статьи
07:12
Временный руководитель назначен в МВФ
Экономика Другое
02:53
Названы наиболее подорожавшие продукты
Экономика Личный счет
00:55
Киев ждет полного прекращения транзита газа из РФ
Экономика
00:40
Это залог: Зачем Украина распродает бриллианты
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение