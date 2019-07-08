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Россиянам пересчитали стоимость жилья 

Lenta.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Минстрой увеличил норматив стоимости квадратного метра жилья в России почти на две тысячи рублей, следует из приказа ведомства №353/пр. Электронная копия документа есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».
Во втором полугодии 2019-го стоимость «квадрата» в среднем по России составит 45,133 тысячи рублей — вместо прежних 43,374 тысячи рублей. Также установлены новые показатели средней рыночной стоимости квадратного метра жилья по субъектам России на третий квартал 2019 года.
В Москве «квадрат» официально оценили в 99,378 тысячи рублей, в Московской области — в 61,04 тысячи. Для Санкт-Петербурга его стоимость составит 76,142 тысячи рублей. Минимальный показатель в Саратовской области — 30 тысяч рублей за метр. Данные показатели будут использоваться для расчета социальных выплат гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий.
За июнь 2019-го средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья в России увеличилась почти на восемь процентов, до 64,8 тысячи рублей. Это максимум с июня 2015-го, когда значение достигало 64,4 тысячи рублей. Дороже всего квартиры в Москве — 212,5 тысячи рублей за «квадрат». За год к июлю столичная недвижимость подорожала на 9 процентов.
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Комментарии3
Недвижимость , Минстрой , Lenta.ru
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