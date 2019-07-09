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Бедные москвичи захотели жить по-новому 

Lenta.ru + ещё 1 4 часа назад
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Среди москвичей, планирующих покупку жилья в 2019-2020 годах, 16 процентов граждан имеют подтвержденный доход менее 30 тысяч рублей в месяц, еще 14 процентов — от 31 тысячи до 50 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ГК «ФСК». Материалы исследования есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».
Как выяснили аналитики, около 27 процентов будущих новоселов ежемесячно получают до 70 тысяч рублей в месяц (учитывается зарплата одного члена семьи). Таким образом, более половины — 57 процентов потенциальных покупателей квартир — зарабатывают меньше среднего. По данным Мосгорстата, в первом квартале 2019-го среднемесячная начисленная заработная плата в Москве составила 86,8 тысячи рублей.
Доля москвичей с доходом от 71 тысячи до 100 тысяч рублей в месяц в структуре спроса составила 20 процентов, следует из материалов ГК «ФСК». Еще 12 процентов располагают зарплатой в 101-120 тысяч рублей в месяц. Доход от 121 тысячи до 150 тысяч рублей в месяц имеют 8 процентов потенциальных покупателей жилья, еще 3 процента получают свыше 150 тысяч в месяц.
Эксперты объясняют, что имеющие низкий доход москвичи при планировании покупки жилья зачастую рассчитывают на получение наследства и средств от продажи имеющейся недвижимости.
Ранее в июле стало известно, что за последние пять лет квартиры в российской столице подешевели, но остались менее доступными, чем жилая недвижимость в других крупных мегаполисах мира. В рейтинге из 12 городов, ранжированных по уровню доступности жилья, Москва заняла седьмое место, уступив Берлину, Токио, Лондону, Сингапуру, Нью-Йорку и Мехико.
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Недвижимость , Личный счет , Lenta.ru
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