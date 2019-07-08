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Московское жилье оказалось недоступнее лондонского 

Lenta.ru + ещё 1 4 часа назад
Фото: РИА Новости
За последние пять лет квартиры в российской столице подешевели, но остались менее доступными, чем жилая недвижимость в других крупных мегаполисах мира, следует из результатов исследования о качестве жизни в Москве, проведенного консалтинговой компанией PricewaterhouseCoopers (PwC). Выдержки из него приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.
В рейтинге из 12 мегаполисов, ранжированных по уровню доступности жилья, Москва заняла седьмое место, уступив (в порядке возрастания степени доступности недвижимости) Берлину, Токио, Лондону, Сингапуру, Нью-Йорку и Мехико. При составлении списка учитывались такие показатели, как средний доход домохозяйства, налог на покупку недвижимости, ежемесячная плата по ипотеке и средние цены на жилье.
В 2014-м квартиры в Москве были еще менее доступными: тогда город находился на восьмом месте рейтинга, отмечают аналитики PwC.
В целом по обеспеченности населения жильем российская столица в 2019-м заняла восьмое место. В Москве ежегодно строится более 3 миллионов «квадратов» квартир, то есть около 0,28 квадратного метра на одного москвича, подсчитали эксперты. В результате уровень обеспеченности населения жильем остается относительно низким, констатируют они.
Согласно исследованию PwC, Москва оказалась в лидерах по экономичности потребления холодной воды на человека — 133 литра в день. Меньше тратят только жители Берлина (117 литров). Кроме того, российская столица вошла в тройку лидеров по числу бесплатных точек доступа Wi-Fi и по числу городских камер видеонаблюдения. По этим показателям она уступила Сингапуру и Сеулу и Лондону и Пекину соответственно.
Ранее стало известно, что к июлю 2019-го средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья в России достигла пятилетнего максимума. В Москве «квадрат» вторичных квартир за первое полугодие подорожал почти на 5 процентов, на столько же увеличилась средняя стоимость лота. К середине лета столичный метр стоил 225 тысяч рублей, а среднестатистическое предложение готового жилья — 13 миллионов рублей (без учета элитных объектов).
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Недвижимость , Григорий Березкин
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