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Москва собралась повторить рекорд Лужкова 

Lenta.ru 28 минут назад
Фото: РИА Новости
В первом полугодии 2019-го объем ввода жилой недвижимости в Москве составил 2,2 миллиона квадратных метров — это максимальный за последние десять лет показатель и абсолютный рекорд за период мэрства Сергея Собянина, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Больше за полгода — 2,4 миллиона «квадратов» — в столице построили только в январе — июне 2007-го, когда главой города был Юрий Лужков. Тогда застройщики установили рекорд за весь советский и постсоветский периоды, отмечает издание. По итогам всего года ввод жилья составил 4,82 миллиона квадратных метров.
В 2019-м этот показатель может достичь 4 миллионов «квадратов», заявил «Ведомостям» заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин. В 2018-м строители ввели в эксплуатацию 3,54 миллиона квадратных метров жилой недвижимости, при этом за первое полугодие было построено всего около 722 тысяч «квадратов» — в три раза меньше, чем за январь — июнь 2019-го.
Ранее в июле стало известно, что за последние пять лет квартиры в российской столице подешевели, но остались менее доступными, чем жилая недвижимость в других крупных мегаполисах мира. В рейтинге из 12 городов, ранжированных по уровню доступности жилья, Москва заняла седьмое место, уступив Берлину, Токио, Лондону, Сингапуру, Нью-Йорку и Мехико.
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Недвижимость , Марат Хуснуллин , Юрий Лужков , Сергей Собянин , Демьян Кудрявцев , Ведомости
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