Москвичи уезжают за МКАД ради нового жилья

В первом полугодии жители Москвы часто приобретали квартиры в новостройках, расположенных за пределами МКАД, преимущественно в тех кварталах, где открываются новые станции метро. Эксперты, опрошенные РИА Недвижимость, полагают, что тренд вызван повышением цен на недвижимость, а также поиском возможности переехать в более современное жилье.

Новостройки: все ушли за МКАД

С начала года эксперты фиксируют существенное оживление рынка, выраженное в росте спроса и цен. При этом наблюдаются тренды, которые стали следствием такого активного рынка. К примеру, покупатели, уже имеющие жилье в Москве, все охотнее покупают квартиры в новостройках новой Москвы и других районах, расположенных за пределами МКАД.

"Изначально присоединенные территории чаще рассматривали приезжие из других регионов, которые за относительно небольшую сумму могли получить жилье с московской регистрацией. Сегодня покупка недвижимости в новой Москве — это не вынужденный, а осознанный выбор качественного современного жилья с улучшенными характеристиками. Среди клиентов увеличилась доля возрастных покупателей, занимающих руководящие должности, с достатком выше среднего", — рассказывает управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая.

Действительно, сейчас можно отметить тенденцию к переселению людей из "старой" Москвы в новую, отмечает в свою очередь гендиректор "Управления экспериментальной застройки микрорайонов" Альберт Суниев

По нашему мнению, большинство таких переселенцев идет на компромисс: сохраняет московскую прописку и все соответствующие преференции, но получает более дешевое жилье, высвобождает средства от продажи старого, продолжает он.

"Кроме того, те, кому не нужно в режиме 5/2 ездить в центр Москвы — пожилые люди, пенсионеры, большие семьи с детьми — получают возможность жить на природе вдали от суеты. Их место в гуще событий занимают те, кому актуально быть в гуще событий", — рассуждает Суниев.

Мы отмечаем миграцию в Новомосковский округ людей, живущих в других частях Москвы, подчеркивает директор по маркетингу и разработке продукта ГК "А101" Дмитрий Цветов.

"Больше всего покупателей приходит к нам из ЮЗАО (26%), ЮАО (11%) ЗАО (6%), ЮВАО (6%). При этом у 57% покупателей из Москвы есть собственное жилье, а около 43% тех, кто решил переехать из ЮЗАО, жили там больше 11 лет. Нужно отметить рост числа покупателей из НАО — сейчас таких 9%. Доля покупателей из разных городов Подмосковья — порядка 24%", — подсчитал он.