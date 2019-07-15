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Неизвестные богачи скупили в Москве жилье на миллиард долларов 

Lenta.ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: ТАСС
За первое полугодие 2019 года на московском рынке жилья были заключены 644 сделки с бюджетом от миллиона долларов и выше. В общей сложности покупатели потратили на дорогие квартиры 1,2 миллиарда долларов, или около 76 миллиардов рублей, следует из материалов агентства Savills, поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Как отмечают аналитики, в январе — июне число сделок с квартирами стоимостью от миллиона долларов в столице увеличилось более чем на пять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Увеличение числа миллионных сделок соотносится с ростом числа долларовых миллионеров в нашей стране, по темпам которого Россия по-прежнему является одним из мировых лидеров», — поясняют эксперты.
По их данным, чаще всего покупатели квартир с бюджетом от миллиона долларов выбирают жилье в Хамовниках — в первом полугодии в этом районе было заключено 42 процента таких сделок. Далее по популярности следуют Пресненский район (21 процент транзакций), а также Арбат и Замоскворечье — на них приходится по семь процентов договоров.
Средний бюджет дорогих сделок на московском рынке жилья в 2019-м составляет 1,9 миллиона долларов (118 миллионов рублей). Рекордный рубеж в 10 миллионов долларов (630 миллионов рублей) за квартиру в первом полугодии преодолели не менее пяти покупателей, уточняется в предоставленных материалах.
Ранее в июле в Москве нашли квартиру за шесть миллионов рублей в месяц. По такой ставке сдаются элитные апартаменты, расположенные в клубном доме в центре столицы, в Молочном переулке около Арбата. В пентхаусе выполнен ремонт по проекту знаменитого архитектора Юрия Григоряна.
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Недвижимость , Юрий Григорян , Lenta.ru
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