«Черная пятница» рынка недвижимости пройдет с 26 по 28 июля

В этом году с 26 по 28 июля уже в пятый раз пройдёт крупнейшая ежегодная онлайн-распродажа жилой недвижимости — "Чёрная пятница рынка недвижимости" (Black Friday Real Estate), говорится в пресс-релизе ассоциации REPA.

Как сообщается в нем, 20 застройщиков московского региона уже заявили о своём участии. По предварительным данным, скидки на квартиры и апартаменты в этом году будут достигать 40%. К примеру, размер скидки в прошлом году составил 42%, а в 2017 — 37%.

"В этом году акцию "Чёрная пятница рынка недвижимости" поддерживает комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства", — сообщается в пресс-релизе.

В проекте принимают участие крупнейшие агентства недвижимости и застройщики Москвы, среди которых: "Донстрой", "Галс-Девелопмент" , "Кортрос", "Баркли", "КР Пропертиз", "Тушино 2018", Capital Group. К акции в 2019 году присоединились О1 Рroperties, Tekta Group, ПСН Групп и другие.

Уже открыт официальный сайт "Чёрной пятницы", где покупатели в течение 10 дней могут ознакомиться с объектами-участниками и подписаться на них. Конкретные предложения и размер скидки будут известны только после старта акции — в полночь 26 июля, но для подписчиков, заранее подавших заявку, вся информация эксклюзивно предоставляется на час раньше, отмечается в нем.

Статистика предыдущих лет показывает, что до 45% предложений бронируются в первые часы акции. Так, в 2017 году 30% предложений были забронированы в первые сутки распродажи до 02:00 ночи по московскому времени, а в 2018 году до 02:00 было забронировано уже 45% от всех предложений, участвующих в акции, добавляется в пресс-релизе.

"В этом году застройщики перешли на новую форму работы — с 1 июля вступили в силу новые правила финансирования. Поэтому призываю потенциальных покупателей быть внимательным и скрупулезно ознакамливаться с документацией представленной на сайте застройщика, и если на ресурсе написано, что застройщик работает по старой схеме с привлечением средств участников долевого строительства, но при этом у него отсутствует заключения о соответствии критериям (ЗОСК), то такой застройщик не имеет право получать денежные средства напрямую от покупателя жилья. В этом случае деньги за квартиру дольщик перечисляет на счет эскроу-агенту, то есть в уполномоченный банк", — приводятся в сообщении слова главы Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

По ее словам, "Чёрная пятница" выгодна застройщикам в период традиционного спада покупательской активности в летний период, ну, а простые граждане находят свою выгоду в значительной экономии средств. Но в связи с новыми правилами работы, потенциальные участники долевого строительства должны требовать от застройщика предъявление ЗОСК.