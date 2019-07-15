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Россиян оставили без скидок на жилье 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В мае и июне 2019-го продавцы вторичных квартир в России не очень охотно шли на уступки в цене: доля сделок с дисконтом в целом по рынку не превысила 17 процентов. Об этом говорится в материалах агентства «МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
По данным риелторов, из всех сделок с дисконтом порядка 40 процентов прошли с минимальной скидкой (1-3 процента). 35 процентов всех продавцов, согласившихся на уступку, «отрезали» от цены 4-7 процента. По 12 процентов продавцов решились на скидку в 8-10 и свыше 14 процентов.
Специалисты рекомендуют хорошо готовиться к диспуту с продавцами.
«Чтобы торг был аргументированным, начинать его стоит только после просмотра и анализа всех похожих предложений в локации. Обязательно стоит просмотреть все предложения лично, а не ориентироваться на фотографии в открытых источниках», — подчеркивается в предоставленных материалах.
При торге покупатель может ссылаться на эти просмотренные варианты, их особенности — как функциональные, так и юридические, и цену, поясняют риелторы.
«Хорошее основание для торга — условия, которые нельзя изменить. Например, состояние подъезда и отсутствие парковки, вид из окна на промзону, ТЭЦ, железную дорогу. Не стоит начинать торг из-за обоев "не того" цвета», — указывают они.
Ранее в июле стало известно, что Россия обогнала Европу по росту цен на жилье: в первом квартале 2019-го стоимость недвижимости в еврозоне и на территории Европейского союза увеличились на 4 процента по сравнению с показателем за аналогичный период 2018-го, а в России годовой рост был более выраженным — на уровне 9 процентов.
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Недвижимость , ЕС , Lenta.ru
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