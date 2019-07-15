Эксперты спрогнозировали дефицит офисов в Москве 

Баланс поглощения и ввода в эксплуатацию новых офисных площадей в Москве может привести к дефициту офисов на столичном рынке, заявили эксперты на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
По данным руководителя офисного направления консалтинговой компании Cushman & Wakefield Натальи Никитиной, из 17 миллионов квадратных метров московских офисов не заняты только 2 миллиона.
"В первом полугодии 2019 года с рынка было снято около 1 миллиона квадратных метров офисных площадей, а введено всего 115 тысяч квадратных метров. В будущем мы ожидаем дефицит офисных площадей", — сказала она.
По оценке члена совета директоров консалтинговой компании JLL Алексея Ефимова в ближайшие пять лет в Москве построят примерно 2,5 миллиона квадратных метров офисов. При этом только 300 тысяч квадратных метров из них будут помещениями класса А, расположенными в центре, добавил он.