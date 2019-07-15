Эксперты спрогнозировали дефицит офисов в Москве

Баланс поглощения и ввода в эксплуатацию новых офисных площадей в Москве может привести к дефициту офисов на столичном рынке, заявили эксперты на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По данным руководителя офисного направления консалтинговой компании Cushman & Wakefield Натальи Никитиной, из 17 миллионов квадратных метров московских офисов не заняты только 2 миллиона.

"В первом полугодии 2019 года с рынка было снято около 1 миллиона квадратных метров офисных площадей, а введено всего 115 тысяч квадратных метров. В будущем мы ожидаем дефицит офисных площадей", — сказала она.