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Москвичам наскучили квартиры 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
В конце 2018-го и начале 2019 года жители Москвы реализовали отложенный спрос на квартиры, поэтому к лету их активность на рынке вторичной недвижимости заметно снизилась. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте городского управления Росреестра.
Москвичи теперь не так охотно, как прежде, покупают жилье, констатируют в ведомстве. Их отпугивают высокие цены и увеличившиеся ставки по ипотеке. «Влияние на "вторичку" оказывает и первичный рынок, от ценовых колебаний которого зависит покупательский спрос. В связи с этим четкую картину на строительном рынке Москвы мы увидим, в лучшем случае, лишь к концу года», — отмечается в сообщении.
По данным Росреестра, за июнь 2019-го в Москве зарегистрировано 11 тысяч переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья — столько же, сколько в мае. При этом в годовом исчислении число сделок на вторичном рынке снизилось более чем на 15 процентов — в июне 2018-го было зарегистрировано около 13 тысяч переходов прав. «Тенденция майского снижения спроса на вторичном рынке недвижимости плавно выровнялась в июне», — замечают аналитики.
При этом если смотреть на динамику за полгода, то она будет положительной: в январе — июне в Москве заключено более 72 тысяч сделок с «вторичкой», в то время как за аналогичный период 2018-го — около 68 тысяч. «В месячном выражении наивысший рост был зафиксирован в апреле с показателем 14,875 тысячи переходов прав. Май-июнь держатся на уровне 11 тысяч. Ажиотаж, вызванный снижением ипотеки и изменениями в законодательстве о долевом строительстве, сошел на нет», — резюмируют в Росреестре.
Ранее в июле стало известно, что за последние пять лет квартиры в российской столице подешевели, но остались менее доступными, чем жилая недвижимость в других крупных мегаполисах мира. В рейтинге из 12 городов, ранжированных по уровню доступности жилья, Москва заняла седьмое место, уступив (в порядке возрастания степени доступности недвижимости) Берлину, Токио, Лондону, Сингапуру, Нью-Йорку и Мехико.
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Комментарии4
Недвижимость , Росреестр
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