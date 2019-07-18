Сам себе покупатель: зачем строители сами скупают новостройки

С начала года в Москве зарегистрировано на 32% больше договоров долевого участия (ДДУ) на покупку квартир, чем за тот же период прошлого года.

Наибольший всплеск был в июне, когда управление зарегистрировало рекордное за все годы количество договоров на первичном рынке — на 54% больше предыдущего месяца и на 100% выше июня 2018 г.

Такой неожиданный эффект возымело вступление в силу 1 июля закона об эскроу-счетах, согласно которому застройщикам запрещено привлекать деньги покупателей напрямую.

Они должны продавать квартиры через банковские счета, на которых деньги дольщиков должны находиться до завершения стройки — использовать же их для финансирования строительства запрещено.

По данным Росреестра, из июньского количества ДДУ на долю самих же застройщиков пришлось примерно половина, так как девелоперы стараются уйти от эскроу-схемы через юридический трюк.

Трюк этот состоит в том, что для освобождения продаж от эскроу-схемы, доля заключенных до этой даты ДДУ должна быть минимум в 10%.

Не исключено, что в июне девелоперы массово оформляли такие договоры с аффилированными структурами. После этого продажи квартир можно вести уже от их имени — через заключение договоров о переуступке прав требования объекта долевого строительства.

Вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко полагает, что часть застройщиков в самом деле не уверена в своем положении на рынке.

​«Это те застройщики, которые изначально не собрали нужного объема денег на свои проекты: либо проект сам по себе плохой, либо цена заведомо завышена, либо по каким-то еще причинам. И в таких случаях новые правила оградят дольщиков в том числе от вовлечения в потенциально провальные проекты», — объяснила она.

Проекты, выживаемость которых зависит от благосостояния заемщиков, в высшей степени рискованные для самих застройщиков, предупреждает гендиректор компании «РД-Центр» Наталья Словесникова.

«Для девелоперов эта ситуация неприятная, и к тому же непредсказуемая. Множество проектов всегда запускается в каком-то смысле «на авось», чтобы поскорее освоить выделенные под застройку площадки. Но строительство дома — процесс многолетний, и никто не может предсказать, каков будет спрос к моменту сдачи многоэтажки», — сказала она.

По данным исследования компании PriceWaterhouseCoopers, в районах массовой застройки жилье при новой схеме подорожает на 3%, а в точечных проектах — на 3,8%. Это соразмерно инфляционному приросту. Зато существенно снизятся риски недостроя.