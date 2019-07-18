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Путин поручил разработать механизмы обеспечения семей с невысокими доходами жильем 

ТАСС 58 минут назад
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин поручил правительству к 10 октября 2019 года разработать механизмы обеспечения семей с невысокими доходами жильем на условиях его сохранения в публичной собственности. Как сообщает пресс-служба Кремля, такое поручение дано по результатам проверки исполнения законодательства и решений главы государства по вопросам жилищного строительства.
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"Правительству РФ в целях улучшения жилищных условий населения и увеличения к 2024 году объемов строительства жилья в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" обеспечить разработку дополнительных механизмов обеспечения жильем граждан, имеющих невысокий уровень доходов, на условиях его сохранения в публичной собственности", — говорится в документе.
Также президент поручил принять меры по централизации на уровне субъектов РФ функции технического заказчика по строительству жилищного фонда социального использования.
К 1 сентября глава государства ждет от кабмина и региональных властей предложений "о целесообразности ограничения однократным предоставлением за счет бюджетных средств субсидий гражданам на выплату первоначального взноса или компенсации процентной ставки по ипотечным кредитам".
Еще одно поручение касается необходимости обеспечить формирование земельных участков для предоставления под индивидуальное жилищное строительство и достижение объемов ввода в эксплуатацию такого жилья к 2024 году на уровне свыше 40 млн кв. метров в год. При этом необходимо будет утвердить планы реализации комплексных проектов индивидуального жилищного строительства на таких земельных участках, включающие мероприятия по подготовке соответствующей инфраструктуры и индустриальному строительству домов.
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Недвижимость , Личный счет
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