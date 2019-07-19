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Путин поручил улучшить условия ипотеки 

News.ru + ещё 13 15 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность улучшения условий предоставления гражданам ипотеки. Предлагается выдавать россиянам однократную субсидию на выплату первоначального взноса.
Другим вариантом помощи может стать выдача компенсации процентной ставки по ипотеке.
Представить предложения о целесообразности ограничения однократным предоставлением за счёт бюджетных средств субсидий гражданам на выплату первоначального взноса или компенсации процентной ставки по ипотечным (жилищным) кредитам. Срок — 1 сентября 2019 года, — гласит сообщение на сайте Кремля.
Ранее News.ru сообщал, что россияне берут потребкредиты для первого взноса по ипотеке. Примерно 3,5–6% российских ипотечников с начала 2019 года взяли ипотеку в течение квартала после получения потребительского кредита. Это следует из опроса различных бюро кредитных историй. Примерно 25 тысяч россиян в 2019 году взяли потребительский кредит, а затем ипотеку. Доля таких заёмщиков составляет около 6% от общего числа.
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Комментарии3
Недвижимость , Владимир Путин
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