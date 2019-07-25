Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.10
$
63.24
70.43
70.30
Прогноз
29.07 – 05.08
$
62.74
70.46
Индексы и котировки Brent
63.13
+0.02 Золото
1414.79
+0.04 РТС
1346.91
–0.08
Динамика валют
EUR / USD
25.07
1.1145
–0.0125
12.07
1.1270
22.07
11.07

Найдена самая дешевая новостройка Москвы 

Lenta.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: Mosrealstroy.ru
Абсолютный ценовой минимум на рынке столичных новостроек зафиксирован в районе Кунцево (ЗАО): стоимость жилья в одном из местных ЖК начинается от 3,4 миллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные аналитиков компании «Бест-Новострой» (есть в распоряжении редакции).
Как подсчитали в компании, почти половина (49 процентов) всех квартир в московских новостройках демократичных ценовых сегментов, к которым относятся классы «эконом» и «комфорт», сосредоточена в двух округах столицы — Южном и Юго-Восточном. Доли этих округов в общем объеме недорогого предложения в июле 2019-го составили 15 и 34 процента соответственно. Относительно заметными в общем объеме оказались также доли Северо-Восточного (13 процентов всего демократичного предложения), Северного (12 процентов) и Западного (11 процентов) административных округов.
При этом самые низкие цены на квартиры среди строящихся ЖК в июле 2019-го зафиксированы в районе Кунцево Западного административного округа (от 3,4 миллиона рублей). В рейтинг районов с дешевыми первичными квартирами вошли также Ростокино (от 3,8 миллиона рублей), Люблино и Южное Бутово (от 3,9 миллиона рублей). Относительно невысокие цены на квартиры зафиксированы также в Гольяново (от 4,1 миллиона рублей) и Орехово-Борисово Южном (от 4,4 миллиона рублей).
Ранее в компании «ИНКОМ-Недвижимость» составили рейтинг самого дешевого съемного жилья Москвы. Первое место в этом рейтинге досталось квартире на Щелковском шоссе, которая сдается в аренду за 20 тысяч рублей в месяц.
Последние новости
Россия временно прекратила поставки С-400 Турции Моряков захваченного Украиной российского танкера отпустили Развеяны мифы о москвичах
Комментарии
Недвижимость , Инком-Недвижимость
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Госдолг Украины превысил 80 миллиардов долларов72
«Новатэк» заявил о переизбытке на рынке СПГ1
Минус лари и цинандали: цена конфликта с Россией36
Европа подсела на американский газ
Tesla обвалилась2
Видео
01:00
Принят закон о стабилизации цен на бензин
Экономика
01:00
Страна полускептиков: в какие нацпроекты верят россияне
Экономика Статьи
00:35
Украине перестали продавать газ
Экономика
02:52
Москвичи стали бояться новостроек
Недвижимость
01:03
Выхода нет. РФ предсказали «взрыв» в 2022 году
Экономика
01:34
Названы сроки обвала рубля
Рынки Статьи
00:25
Сколько россияне будут отчислять на пенсию
Личный счет
04:23
Как власти могут спасти закредитованных россиян
Личный счет Статьи
01:00
В России стало меньше фальшивых купюр
Экономика
02:39
Государство заглянет в кошелек россиян
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение