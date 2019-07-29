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Обманутые дольщики получат бесплатное жилье 

Рамблер + ещё 9 1 час назад
Обманутые дольщики смогут получать бесплатные квартиры в других домах, рассказал РИА Новости вице-премьер Виталий Мутко.
В качестве зампреда правительства Мутко курирует в том числе вопросы строительства. По его словам, обманутым дольщикам будут предоставляться квартиры в близких к завершению либо уже готовых домах.
Это будет возможно лишь в случае, если у городского Фонда дольщиков будут свободные квартиры, и станет третьей опцией решения проблемы. Две другие — компенсация и завершение дома.
Мутко подчеркнул, что новый механизм пока лишь формулируется. Его внедрение потребует изменения законов, что будет возможно в ходе осенней сессии парламента.
Кроме того, вице-премьер рассказал, что к концу 2019 года подход к выделению денег Фонду защиты дольщиков может стать системным. Этим вопросом уже занимается «Дом.рф».
Пока же дополнительные 16 миллиардов рублей, которые были выделены на докапитализацию фонда в этом году, будут выделены на окончание строительства домов в высокой степени готовности в регионах, власти которых смогут подтвердить уровень софинансирования от 30%.
Комментарии25
Недвижимость , Видео , Виталий Мутко , РИА Новости
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