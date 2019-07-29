Обманутые дольщики получат бесплатное жилье

Обманутые дольщики смогут получать бесплатные квартиры в других домах, рассказал РИА Новости вице-премьер Виталий Мутко

В качестве зампреда правительства Мутко курирует в том числе вопросы строительства. По его словам, обманутым дольщикам будут предоставляться квартиры в близких к завершению либо уже готовых домах.

Это будет возможно лишь в случае, если у городского Фонда дольщиков будут свободные квартиры, и станет третьей опцией решения проблемы. Две другие — компенсация и завершение дома.

Мутко подчеркнул, что новый механизм пока лишь формулируется. Его внедрение потребует изменения законов, что будет возможно в ходе осенней сессии парламента.

Кроме того, вице-премьер рассказал, что к концу 2019 года подход к выделению денег Фонду защиты дольщиков может стать системным. Этим вопросом уже занимается «Дом.рф».

Пока же дополнительные 16 миллиардов рублей, которые были выделены на докапитализацию фонда в этом году, будут выделены на окончание строительства домов в высокой степени готовности в регионах, власти которых смогут подтвердить уровень софинансирования от 30%.