Украинцы скупают российское жилье

Украинцы скупают жилье в России

В Санкт-Петербурге риелторы зафиксировали рост спроса на доли в квартирах со стороны граждан Украины. Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на данные агентства недвижимости «Доли.ру», рост фиксируется с июля 2019 года.

По данным агентства, чаще всего украинцы интересуются долями недвижимости, предусматривающими возможность физического проживания владельцев (комнаты или части комнат). Средняя стоимость доли, приобретаемой гражданами Украины, составляет около 400 тысяч рублей.

Самыми активными в Петербурге оказались покупатели из юго-восточных областей Украины.

«Выделенные метры может позволить себе не каждый, поэтому многие останавливаются на втором варианте — доле», — заявил гендиректор «Доли.ру» Игорь Аболемов.

Причиной роста спроса, по его словам, стала потребность переезжающих в Россию украинцев в получении официального статуса и постоянной регистрации.

Ранее в агентстве недвижимости «Мандарин» сообщали, что украинцы и немцы начали активно скупать недвижимость в Сочи для сдачи в аренду. Большинство (25 процентов) межнациональных сделок на рынке недвижимости Сочи заключают немцы, на втором месте (20 процентов) — украинцы, а замыкают тройку лидеров граждане Казахстана с 19-ю процентами.

Средняя стоимость купленной гражданами Германии и Казахстана недвижимости составляет 15-20 миллионов рублей. Бюджет сделок для украинцев ниже, а операции сложнее, так как лоты приобретаются вскладчину.