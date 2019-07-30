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Названы лучшие города мира для заработка на жилье 

Lenta.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: Carlo Allegri / Reuters
Городами с самой высокой доходностью от сдачи в аренду премиальной жилой недвижимости в 2019 году стали Майами, Лос-Анджелес, Москва и Дубай. Об этом свидетельствуют данные индекса The Savills World Cities Prime Residential Index (есть в распоряжении редакции).
Максимальная доходность, как отмечается в материалах индекса, зафиксирована в Майами: аренда премиального жилья здесь приносит собственнику 5,3 процента годовых. В топ мировых рынков по этому показателю вошли также Лос-Анджелес, Москва и Дубай с показателями, соответственно, в 5 процентов, 4,9 и 4,8 процента годовых. Минимальная доходность — не более 2 процентов — среди основных мировых рынков наблюдается в китайских Шэнчжэне, Пекине и Шанхае.
Составители рейтинга отмечают, что высокие показатели городам-лидерам рейтинга обеспечил заметный рост ставок аренды при относительно небольшом росте цен купли-продажи премиальных объектов. При этом в целом доходность от вложений в дорогое арендное жилье снижается. «Инвесторы уже больше не могут ожидать роста, выражающегося двузначными числами. Вместо этого они стремятся объединить усилия по поиску новых источников дохода», — говорится в материалах индекса.
В 2018 году был составлен рейтинг лучших городов России для заработка на краткосрочной аренде жилья. Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург, второе и третье места достались, соответственно, Москве и Сочи.
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