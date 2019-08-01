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В России подешевела ипотека 

Lenta.ru + ещё 11 3 часа назад
Фото: ТАСС
Средневзвешенная ставка по выданным в России в июле текущего года ипотечным кредитам составила 10,28 процента годовых, следует из данных, размещенных на сайте Центробанка.
Таким образом, июльская ставка оказалась на 0,25 процентных пункта ниже условий, действовавших в июне 2019-го (10,53 процента годовых). Более жесткие условия отмечались также в апреле и мае — 10,42 и 10,56 процента годовых соответственно. При этом, согласно статистике ЦБ, в феврале текущего года средневзвешенная ставка по жилищным кредитам составляла 9,87, а в марте — 10,15 процента годовых.
В первом полугодии 2019-го в России было оформлено 575,5 тысячи ипотечных кредитов на 1,264 триллиона рублей. В денежном выражении результаты оказались несколько скромнее, чем за аналогичный период прошлого года — тогда объем выдачи составил 1,31 триллиона рублей. По количеству предоставленных населению кредитов показатель просел значительнее: с января по июль 2018-го было оформлено 663,4 тысячи ипотечных договоров.
Согласно опубликованным ранее результатам исследования аналитиков «БКС Премьер», средняя семья российских заемщиков тратит на погашение ипотеки 51,7 процента ежемесячного дохода. В Москве доля ипотечных расходов еще выше — 59 процентов заработка домохозяйства.
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Комментарии20
Недвижимость , Центральный банк России
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