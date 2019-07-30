Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.25
$
63.47
70.55
70.77
Прогноз
05.08 – 12.08
$
63.92
70.99
Индексы и котировки Brent
64.32
+0.16 Золото
1427.98
–0.08 РТС
1357.53
+0.09
Динамика валют
EUR / USD
30.07
1.1155
–0.0056
16.07
1.1211
26.07
16.07
04.07

Число проблемных новостроек в России выросло вдвое 

Lenta.ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
С начала 2019 года общее количество проблемных объектов долевого строительства в России увеличилось в два раза, с 894 до 1,845 тысячи. Такие данные озвучил генеральный прокурор России Юрий Чайка в ходе заседания коллегии в Генпрокуратуре во вторник, 30 июля, передает РИА Новости.
По его словам, число обманутых дольщиков за этот же период выросло на 6 тысяч человек, с 38,7 тысячи до 44 тысяч. Чайка подчеркнул, что причины резкого увеличения объема «плохих» строек требуют «глубокого анализа». Он также отметил, что в России по-прежнему выявляются нарушения, связанные с фиксацией необоснованно высоких тарифов на коммунальные услуги.
Ранее в июле стало известно, что россияне, вложившие деньги в проблемные новостройки, в отдельных случаях смогут получить квартиры в готовых или близких к завершению строительства домах вместо объектов, где они купили жилье. Соответствующий механизм уже разрабатывается, для его внедрения потребуется внести изменения в законодательство.
В начале июня президент Владимир Путин заявил, что проблему с обманутыми дольщиками необходимо решить в ближайшие пару лет.
Последние новости
Туристов предупредили об опасности поездок на популярный у россиян курорт США захотели сильнее ударить по экономике России Москвичи пережили самую холодную ночь июля
Комментарии1
Недвижимость , Юрий Чайка , Владимир Путин , Генпрокуратура РФ , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Топилин объяснил рост числа бедных в России20
Трамп рассказал о будущем торговой сделки с Китаем
Антироссийские акции уронили грузинский лари2
У Елизаветы II нашли квартиры в Москве1
«Пахнет предательством»: обнаружена связь Google с Китаем2
Видео
00:25
Россия поборется с США за Китай
Экономика
03:20
Лето испорчено: Грузия считает убытки
Экономика Компании
08:04
Топилин объяснил рост числа бедных в России
Экономика
00:36
В торговой войне США и Китая Россия победила
Экономика Статьи
00:52
Москва и Минск не могут договориться
Личный счет
00:50
А денежки сюда: анонимов лишат кошельков
Личный счет Статьи
00:36
Украинцы скупают российское жилье
Недвижимость
08:43
Готова ли Европа перекрыть «Северный поток-2»
Экономика Статьи
01:19
«Я им говорил»: Трамп пригрозил Макрону
Экономика
02:11
Изгнание россиян: почему Юрмала опустела
Недвижимость Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение