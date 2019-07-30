Без нотариуса: продать квартиру стало проще

В России с 31 июля вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием. Теперь россиянам не нужно будет тратить деньги и время на нотариуса, если в сделке участвуют все совладельцы. Для завершения сделки необходимо будет лишь согласие. Предполагается, что это упростит процесс оформления договоров и облегчит финансовую нагрузку на россиян. Впрочем, если хотя бы один собственник откажется принимать участие в сделке, остальным все же придется обратиться к нотариусу. Оформить ипотеку, купить или продать недвижимость в России станет проще при долевой собственности. Если все участники согласны, то сделку не нужно будет заверять у нотариуса. Это следует из комментария Федеральной кадастровой службы, который есть в распоряжении «Газеты.Ru».

«Другими словами, договор купли-продажи, дарения, наследования или ипотеки долей может быть заключен в простой письменной форме, если подписан всеми долевыми собственниками недвижимости без исключения», — объясняют в пресс-службе кадастровой палаты.

Но если хотя бы один долевой собственник откажется принимать участие в сделке, остальным придется обратиться к нотариусу за надлежащим оформлением договора.

Изменения в законе касаются сделок на недвижимое имущество по отчуждению или ипотеке долей, если сделка проводится одновременно со всеми собственниками. Изменения в действующем законе «О государственной регистрации недвижимости» вступают в силу с 31 июля. Поправки к закону подписал президент России Владимир Путин 1 мая.

Согласно действующему законодательству, если участвующая в сделке недвижимость принадлежит одному собственнику, удостоверение нотариуса для покупки, продажи или ипотеки не требуется, объясняют в кадастровой палате. Однако если права на объект есть у сразу нескольких человек, то для сделки с общим имуществом необходимо нотариальное удостоверение.

Такое правило было установлено в 2016 году и до настоящего времени распространялось на все виды сделок с недвижимостью, находящейся в общей долевой собственности.

«Благодаря нововведению, граждане получают право решать, требуется ли им заверять общую сделку с долями нотариально. Ведь зачастую совладельцами квартиры, дома, гаража или земельного участка являются близкие родственники, которым просто ни к чему подтверждать законность сделки друг с другом», — cчитает эксперт Федеральной кадастровой палаты Надежда Лещенко.

В ведомстве полагают, что отказ от обязательного нотариального заверения снизит финансовую нагрузку на россиян, а сам процесс оборота недвижимости сделает «более простым и доступным».

Тем не менее удостоверить у нотариуса любую сделку можно будет, как и всегда, по желанию собственника.

Так, в кадастровой палате напоминают, что нотариальное удостоверение является хорошим подспорьем в суде, оно обеспечивает участникам сделки доказательную базу.

«Предоставление дополнительных гарантий легитимности договора вместе с тем сказывается на общей стоимости сделки. Так, для удостоверения договора требуется оплатить не только нотариальные услуги, но также 0,5% стоимости недвижимого имущества, согласно тарифам, установленным Законодательством Российской Федерации о нотариате», — отмечают в Федеральной кадастровой палате.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты указывают, что новый процесс оформления сделок действительно упростит норму и семейные деньги сэкономит.

Упрощение процедуры проведения сделок с долевой собственностью сильно облегчит жизнь россиянам, отмечает в беседе с «Газетой.Ru» генеральный директор АПРИ «Флай Плэнин» Владимир Савченков

«Cбор отказов и заверение у нотариуса отнимает катастрофически много времени, в результате становится необходимо планировать сделку за несколько месяцев вперёд. Новые правила позволят обойти все бюрократические препятствия, упростить сделки и активизировать рынок», — полагает собеседник издания.

Это окажет благоприятный эффект на сам процесс оформления документов и продажу недвижимости, соглашается директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский

«Экономия на нотариусе в масштабах стоимости недвижимости, конечно, минимальная, но для бюджета конкретной семьи — очень ощутимо. Поэтому поправка будет воспринята более чем позитивно», — подчеркивает эксперт.

Несмотря на все плюсы, он видит в поправках и новые риски. Например, недобросовестные собственники жилья, которые в случае, если объект недвижимости находится в долевой собственности, но собственники не проживают в ней и вообще находятся в другом городе или стране, могут попытаться подделать подписи и привлекать подставных лиц по поддельным документам.

«Риск возникновения новых мошеннических схем с реализацией такой недвижимости исключать нельзя», — констатирует Жарский.