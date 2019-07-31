Меньше сотки за сотку. Где в России самая дешевая земля

Стоимость земельных участков падает по всей России. За год средняя цена за сотку земли в стране преодолела отметку в 90 тысяч рублей, снизившись на 3,3 процента до 87 с небольшим тысяч рублей.

К такому выводу пришли эксперты портала "Авито Недвижимость", проанализировав базы предложений. Больше всего, как утверждают в "Авито", земля подешевела в Нижегородской области (минус 6,9 процента за год). Там сейчас средняя цена за сотку составляет чуть более 58 тысяч рублей. Соответственно, например, традиционные 6 дачных соток можно купить за 350-400 тысяч рублей. На 4,7 процента подешевела земля в Пермском крае. Сотка в Поволжье стоит чуть более 44 тысяч. В Калининградской области земля стала дешевле на 4,1 процента — сотка обойдется в 85 с небольшим тысяч.

На 4,8 процента снизилась в стоимости и ростовская земля. Но в общем и целом сотка земли в Ростовской области сейчас одна из самых дорогих в России — за нее просят в среднем 233 тысячи рублей. Даже средняя цена земли в Московской области ниже — 119 тысяч рублей за сотку. Как поясняют в "Авито. Недвижимость", южные регионы сейчас на пике спроса. "Особенный интерес у россиян вызывает покупка участков на побережье Крыма и в Краснодарском крае: средняя стоимость земли в этих регионах превышает цены в Московской и Ленинградской областях", — отмечают в компании. Возможно, интерес к южной недвижимости подогревает неустойчивый климат средней полосы. Все больше людей хотят иметь свой домик у моря, чтобы как можно чаще приезжать туда погреться.

Видимо, поэтому интерес у покупателей вызывает и юг Поволжья. Саратовская область стала лидером прироста стоимости земли — за год сотка там подорожала на 10 процентов — до 72 тысяч рублей. На 5,4 процента выросли цены на землю в Башкирии — до 60,5 тысячи рублей за сотку.

Самые же дешевые сотки продавалась в Кемеровской области — по 28 тысяч рублей.

Из недорогих регионов — Ярославская и Челябинская области и Красноярский край. Там разброс цен — от 40 до 50 тысяч за сотку. В то же время в структуре спроса земля занимает третье место. Отдельно участок хотели бы приобрести порядка 15 процентов россиян. Самый же большой спрос на дома с землей — 55,6 процента в структуре спроса. На втором месте — 20,4 процента — дачи.