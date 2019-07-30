У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве

Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его данным, Елизавете принадлежат четыре квартиры в доме №10 в 1-м Обыденском переулке (район «Золотой Мили»). В документах Росреестра собственником жилья указана «Ее Величество королева, правящая в Канаде». Три квартиры были куплены в 2002 году у компании «ПКФ Фронт», еще одна — в 2003 году у бизнесмена Андрея Рокецкого.

Квартиры королевы расположены на первом, втором и четвертом этажах здания. Общая площадь жилья — 839 квадратных метров, а общая кадастровая стоимость — 540 миллионов рублей.

В посольстве Канады заявили, что недвижимость записана на Елизавету, поскольку официально она является главой государства.

«Эта квартира (издание направило запрос о самой большой квартире королевы — прим. «Ленты.ру») принадлежит правительству Канады. Канада — конституционная монархия, и главой государства является королева Елизавета II. По этой причине мы говорим, что квартира принадлежит Ее Величеству королеве Канады», — заявили в ведомстве.

Сама Елизавета никогда не была в этих квартирах, отмечает Baza. Там, скорее всего, проживают сотрудники канадского посольства, которое располагается в Староконюшенном переулке.

Единственный визит Елизаветы II в Россию состоялся в октябре 1994 года. Это был первый визит главы британского царствующего дома за всю историю российско-английских отношений. Королева приняла участие в открытии музея «Старый английский двор» на Варварке, а также посетила Большой театр и другие достопримечательности российской столицы. Дипломатический протокол запрещает британскому монарху посещать с официальным визитом одну и ту же страну дважды, поэтому Елизавета в следующий раз может приехать в Россию только как путешественница.