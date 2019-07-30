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У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве 

Lenta.ru + ещё 5 57 минут назад
Фото: Reuters
Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По его данным, Елизавете принадлежат четыре квартиры в доме №10 в 1-м Обыденском переулке (район «Золотой Мили»). В документах Росреестра собственником жилья указана «Ее Величество королева, правящая в Канаде». Три квартиры были куплены в 2002 году у компании «ПКФ Фронт», еще одна — в 2003 году у бизнесмена Андрея Рокецкого.
Квартиры королевы расположены на первом, втором и четвертом этажах здания. Общая площадь жилья — 839 квадратных метров, а общая кадастровая стоимость — 540 миллионов рублей.
В посольстве Канады заявили, что недвижимость записана на Елизавету, поскольку официально она является главой государства.
«Эта квартира (издание направило запрос о самой большой квартире королевы — прим. «Ленты.ру») принадлежит правительству Канады. Канада — конституционная монархия, и главой государства является королева Елизавета II. По этой причине мы говорим, что квартира принадлежит Ее Величеству королеве Канады», — заявили в ведомстве.
Сама Елизавета никогда не была в этих квартирах, отмечает Baza. Там, скорее всего, проживают сотрудники канадского посольства, которое располагается в Староконюшенном переулке.
Единственный визит Елизаветы II в Россию состоялся в октябре 1994 года. Это был первый визит главы британского царствующего дома за всю историю российско-английских отношений. Королева приняла участие в открытии музея «Старый английский двор» на Варварке, а также посетила Большой театр и другие достопримечательности российской столицы. Дипломатический протокол запрещает британскому монарху посещать с официальным визитом одну и ту же страну дважды, поэтому Елизавета в следующий раз может приехать в Россию только как путешественница.
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Комментарии1
Недвижимость , Елизавета II , Росреестр , Lenta.ru
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