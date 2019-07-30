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Ломбарды начнут сдавать в аренду жилье 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
В российском правительстве рассмотрели проект закона, расширяющего возможности ломбардов. Документ предполагает, что через ломбард можно будет расплатиться за коммунальные услуги и снять квартиру, пишет «Российская газета».
Как пояснили изданию в Ассоциации юристов России, ломбарды планируется наделить правом выступать в качестве банковского платежного агента. Это значит, в том числе, что через них можно будет оплачивать штрафы, услуги ЖКХ, налоги, сотовую связь и совершать другие финансовые операции. При этом в ломбард можно будет прийти без денег, с какой-либо вещью — ее примут в залог, а полученными средствами разрешат сразу расплатиться по счетам.
Еще одна услуга, предусмотренная законопроектом, — сдача в аренду недвижимого имущества. Жилой фонд, как предполагается, может появиться от должников, получивших деньги под залог квартиры и не сумевших расплатиться.
Одновременно документ усиливает контроль за деятельностью ломбардов, указывает «Российская газета». Право полноценно работать получат только те коммерческие организации, которые будет включены в специальный реестр Центробанка, и регистрация ломбардов не будет осуществляться автоматически.
Ранее в июле стало известно, что около 10 миллионов граждан России арендуют жилую недвижимость, и 49 процентов из них намерены оставаться в съемных квартирах или комнатах, как минимум, в течение ближайших двух лет.
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Недвижимость , Правительство РФ , Центральный банк России , "Российская газета"
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