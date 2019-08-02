Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.31
$
64.68
72.51
71.68
Прогноз
05.08 – 12.08
$
63.92
70.99
Индексы и котировки Brent
61.33
+0.00 Золото
1440.59
+0.02 РТС
1293.19
+0.07
Динамика валют
EUR / USD
02.08
1.1109
–0.0113
19.07
1.1221
30.07
19.07
08.07

Компенсацию станут платить за изъятие жилья 

News.ru + ещё 21 49 минут назад
Фото: ТАСС
Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому за изъятие жилья по судебному акту станут платить компенсацию. Это касается добросовестных приобретателей.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Компенсацию люди будут получать из бюджета РФ. Размер её будет исчисляться либо из кадастровой стоимости, либо из суммы реального ущерба. Требовать компенсацию заявитель может через суд, если ему в течение полугода не был возмещён ущерб.
Закон должен защитить людей от «криминального» прошлого истории жилья, о котором они не знали. Его могут истребовать из чужого незаконного владения у наследников злоумышленника или покупателей. Важно, чтобы после изъятия люди не остались на улице.
Ранее News.ru сообщал, что президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы гражданам под залог жилья. Документ был разработан группой депутатов и сенаторов во главе со спикерами Совета Федерации и Госдумы Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным.
News.ru: последние новости
Риелторы оценили стоимость квартир Елизаветы II в Москве Россияне скупают коммерческую недвижимость в Испании Соседям принца Гарри и Меган Маркл запретили с ними разговаривать
Комментарии1
Недвижимость , Валентина Матвиенко , Владимир Путин , Вячеслав Володин , Госдума , Совет Федерации
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин запретил выдавать микрозаймы под залог жилья
Путин снизил штрафы для РЖД2
«Следующие санкции США станут катастрофой для России»18
России предсказали ипотечный бум1
Долг американцев поставил абсолютный рекорд3
Видео
00:30
США ввели новые санкции против России
Экономика
00:30
США запретили давать России в долг
Экономика Рынки
01:28
Долги не пускают: сколько приставы взыскали с россиян
Личный счет Статьи
03:12
Сбербанк уходит из Турции
Компании
05:10
Почему Россия прощает долги другим странам
Экономика
01:00
Банки ударили по валютным счетам россиян
Личный счет Статьи
00:35
Европа сделала предложение России и Украине
Экономика
02:43
Россия отказала «Нафтогазу»
Компании
01:59
Россия заплатила Украине за испорченную «Дружбу»
Экономика Компании
03:59
Удар по РФ: США приняли решение по «Северному потоку — 2»
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение