Компенсацию станут платить за изъятие жилья

Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому за изъятие жилья по судебному акту станут платить компенсацию. Это касается добросовестных приобретателей.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Компенсацию люди будут получать из бюджета РФ. Размер её будет исчисляться либо из кадастровой стоимости, либо из суммы реального ущерба. Требовать компенсацию заявитель может через суд, если ему в течение полугода не был возмещён ущерб.

Закон должен защитить людей от «криминального» прошлого истории жилья, о котором они не знали. Его могут истребовать из чужого незаконного владения у наследников злоумышленника или покупателей. Важно, чтобы после изъятия люди не остались на улице.