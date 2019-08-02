Путин запретил выдавать микрозаймы под залог жилья

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым, в частности, запрещается выдача микрозаймов под залог жилья. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон принят Госдумой 24 июля 2019 года и одобрен Советом Федерации 26 июля 2019 года.

Как отмечалось в пояснительной записке к проекту закона, запрет МФО выдавать кредиты под залог жилья направлен на предотвращение мошенничества в отношении принадлежащих гражданам жилых помещений.

Ранее председатель ГД Вячеслав Володин подчеркивал, что ситуация, при которой человек теряет свое единственное жилье из-за незначительного по сравнению с его стоимостью кредита, недопустима.

Кроме того, принятый законопроект предоставляет МФО дополнительные возможности по идентификации клиентов в целях пресечения махинаций с паспортными данными третьих лиц.

Также законопроект устанавливает более жесткие требования к деловой репутации, квалификации менеджмента и владельцев микрокредитных компаний.