Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.31
$
64.30
72.51
71.10
Прогноз
05.08 – 12.08
$
63.00
70.40
Индексы и котировки Brent
61.31
–0.03 Золото
1440.00
–0.18 РТС
1293.19
+0.07
Динамика валют
EUR / USD
02.08
1.1107
–0.0170
18.07
1.1277
30.07
19.07
08.07

Путин запретил выдавать микрозаймы под залог жилья 

Rambler News Service + ещё 5 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал закон, которым, в частности, запрещается выдача микрозаймов под залог жилья. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон принят Госдумой 24 июля 2019 года и одобрен Советом Федерации 26 июля 2019 года.
Как отмечалось в пояснительной записке к проекту закона, запрет МФО выдавать кредиты под залог жилья направлен на предотвращение мошенничества в отношении принадлежащих гражданам жилых помещений.
Ранее председатель ГД Вячеслав Володин подчеркивал, что ситуация, при которой человек теряет свое единственное жилье из-за незначительного по сравнению с его стоимостью кредита, недопустима.
Кроме того, принятый законопроект предоставляет МФО дополнительные возможности по идентификации клиентов в целях пресечения махинаций с паспортными данными третьих лиц.
Также законопроект устанавливает более жесткие требования к деловой репутации, квалификации менеджмента и владельцев микрокредитных компаний.
Rambler News Service: последние новости
В России упростят сделки с недвижимостью Максимальная ставка по вкладам продолжила снижение В Ростовской области на капремонт дорог потратят до 888,4 млн рублей
Комментарии
Недвижимость , Личный счет , Владимир Путин , Вячеслав Володин , Госдума , Совет Федерации
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин снизил штрафы для РЖД2
«Следующие санкции США станут катастрофой для России»13
России предсказали ипотечный бум1
Долг американцев поставил абсолютный рекорд3
Путин утвердил поправки о снижении НДС для фруктов3
Видео
00:30
США ввели новые санкции против России
Экономика
00:30
США запретили давать России в долг
Экономика Рынки
01:28
Долги не пускают: сколько приставы взыскали с россиян
Личный счет Статьи
03:12
Сбербанк уходит из Турции
Компании
05:10
Почему Россия прощает долги другим странам
Экономика
01:00
Банки ударили по валютным счетам россиян
Личный счет Статьи
00:35
Европа сделала предложение России и Украине
Экономика
02:43
Россия отказала «Нафтогазу»
Компании
01:59
Россия заплатила Украине за испорченную «Дружбу»
Экономика Компании
03:59
Удар по РФ: США приняли решение по «Северному потоку — 2»
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение