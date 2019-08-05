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В квитанциях за ЖКХ появится новая строчка 

Рамблер + ещё 2 2 часа назад
В России вступил в силу закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, который предполагает принятие в регионах собственных программ страхования жилья. Об этом сообщает РИА «Новости».
Согласно решению правительства РФ, страховые компании будут выплачивать 300-500 тысяч рублей в счет утраченного жилья, остальное будет доплачиваться из бюджетных средств.
Пилотными регионами для программы станут Подмосковье, Санкт-Петербург, Ленинградская, Тверская, Свердловская, Тюменская, Новосибирская, Белгородская и Омская области, а также Забайкалье, Пермский, Красноярский, Краснодарский и Хабаровский края. В Москве программа действует уже более 20 лет.
В перечень услуг входит защита в случае потери жилья в результате чрезвычайной ситуации, дополнительно можно приобрести страховку от других рисков: локального пожара, не носящего массовый характер, взрыва газа, залива соседей, падения летательных аппаратов, аварий систем отопления, водопровода, канализации.
«Участие граждан в Программе носит добровольный характер. Собственники, заключившие договор добровольного страхования, будут иметь право на возмещение ущерба, причиненного жилому помещению, как по договору страхования жилых помещений — от страховщика, участвующего в Программе, так и в виде помощи, оказываемой субъектом Российской Федерации за счет бюджетных средств», — рассказали в Минфине России.
Ущерб может быть возмещен деньгами или предоставлением жилья взамен утраченного. Страховая выплата и помощь из бюджета должны быть осуществлены не позднее 20 рабочих дней со дня предоставления документов.
Заключить договор страхования можно будет непосредственно со страховщиком или путем уплаты взноса, включенного в общую квитанцию ЖКХ.
Комментарии44
Недвижимость , Видео , Правительство РФ , Минфин
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