В квитанциях за ЖКХ появится новая строчка

В России вступил в силу закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, который предполагает принятие в регионах собственных программ страхования жилья. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно решению правительства РФ , страховые компании будут выплачивать 300-500 тысяч рублей в счет утраченного жилья, остальное будет доплачиваться из бюджетных средств.

Пилотными регионами для программы станут Подмосковье, Санкт-Петербург, Ленинградская, Тверская, Свердловская, Тюменская, Новосибирская, Белгородская и Омская области, а также Забайкалье, Пермский, Красноярский, Краснодарский и Хабаровский края. В Москве программа действует уже более 20 лет.

В перечень услуг входит защита в случае потери жилья в результате чрезвычайной ситуации, дополнительно можно приобрести страховку от других рисков: локального пожара, не носящего массовый характер, взрыва газа, залива соседей, падения летательных аппаратов, аварий систем отопления, водопровода, канализации.

«Участие граждан в Программе носит добровольный характер. Собственники, заключившие договор добровольного страхования, будут иметь право на возмещение ущерба, причиненного жилому помещению, как по договору страхования жилых помещений — от страховщика, участвующего в Программе, так и в виде помощи, оказываемой субъектом Российской Федерации за счет бюджетных средств», — рассказали в Минфине России.

Ущерб может быть возмещен деньгами или предоставлением жилья взамен утраченного. Страховая выплата и помощь из бюджета должны быть осуществлены не позднее 20 рабочих дней со дня предоставления документов.

Заключить договор страхования можно будет непосредственно со страховщиком или путем уплаты взноса, включенного в общую квитанцию ЖКХ.