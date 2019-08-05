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В России подскочили цены на жилье 

Lenta.ru + ещё 2 5 часов назад
Стоимость жилья на российском первичном рынке за год выросла на десять процентов. Об этом говорится в исследовании аналитиков ЦИАН (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
При этом квартиры в новостройках, которые находятся в продаже с середины июля, к началу августа выросли в цене в среднем уже на 5,4 процента. Такую динамику в компании объясняют переходом рынка новостроек на работу по эскроу-счетам.
«На протяжении последних полутора лет на рынке новостроек сохраняется устойчивый восходящий ценовой тренд, — отмечают аналитики ЦИАН. — Отчасти это связано с объективными факторами (повышение НДС, рост отчислений в компенсационный фонд, необходимость прохождения аккредитации в банках), отчасти — с информационной кампанией, направленной на стимулирование спроса».
Быстрее всего, как подсчитали в компании, с начала года дорожали новостройки в Уфе, Самаре и Красноярске. Метр первичной недвижимости в процессе реализации вырос в этих городах на 12 процентов, 11,4 и 7,9 процента соответственно. Показатели Москвы и Санкт-Петербурга составили 5,5 и 4 процента соответственно.
Ране о рекордном росте цен на жилье на юге России сообщали в компании «Мандарин»: по статистике агентства недвижимости, метр недвижимости в Краснодарском крае с января по июль 2019-го прибавил в цене 4 тысячи рублей (около 8 процентов).
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Комментарии17
Недвижимость , Видео , ЦИАН , Lenta.ru
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