Новая «дачная амнистия» расстроила россиян 

«Дачная амнистия», которая будет действовать до 1 марта 2021 года, распространяется только на строения, расположенные на участках для садоводства. Об этом «Российской газете» рассказали эксперты Федеральной Кадастровой палаты.
Ранее под «амнистию» попадали здания, построенные в том числе и на участках под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС, пояснила эксперт палаты Надежда Лещенко.
«Новая норма затрагивает только дачников и те объекты, которые построены на земельных участках, предоставленных для ведения садоводства. Для оформления собственности таких объектов владельцу достаточно сначала обратиться к кадастровому инженеру для подготовки технического плана, а после — предоставить лично в МФЦ или отправить по почте», — уточнила она.
В свою очередь владельцы недвижимости на землях под ИЖС должны будут направить в администрацию уведомление о планируемом строительстве, в том числе описание параметров объекта недвижимости. А после завершения строительства — уведомление о его окончании с приложением технического плана строения. При этом, если человек заявлял о планируемом строительстве двухэтажного дома, а построил трехэтажный, ему будет отказано в оформлении собственности.
Однако новая «дачная амнистия» распространяется и на дома, чье строительство началось до 4 августа 2018 года — момента вступления в силу поправок в Градостроительный кодекс, которые ввели уведомительный характер строительства и оформления в собственность недвижимости, и оказавшихся по сути вне закона. Теперь чиновники обязаны принять у таких собственников уведомление о начале строительства и, если стройка проведена без нарушений, дождаться еще одного уведомления от собственника земли об окончании строительства и отправить документы на регистрацию в Росреестр.