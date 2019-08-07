Новая «дачная амнистия» расстроила россиян

«Дачная амнистия», которая будет действовать до 1 марта 2021 года, распространяется только на строения, расположенные на участках для садоводства. Об этом «Российской газете» рассказали эксперты Федеральной Кадастровой палаты.

Ранее под «амнистию» попадали здания, построенные в том числе и на участках под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС, пояснила эксперт палаты Надежда Лещенко

«Новая норма затрагивает только дачников и те объекты, которые построены на земельных участках, предоставленных для ведения садоводства. Для оформления собственности таких объектов владельцу достаточно сначала обратиться к кадастровому инженеру для подготовки технического плана, а после — предоставить лично в МФЦ или отправить по почте», — уточнила она.

В свою очередь владельцы недвижимости на землях под ИЖС должны будут направить в администрацию уведомление о планируемом строительстве, в том числе описание параметров объекта недвижимости. А после завершения строительства — уведомление о его окончании с приложением технического плана строения. При этом, если человек заявлял о планируемом строительстве двухэтажного дома, а построил трехэтажный, ему будет отказано в оформлении собственности.