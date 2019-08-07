Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.14
$
65.35
73.10
73.25
Прогноз
12.08 – 19.08
$
65.50
72.71
Индексы и котировки Brent
57.12
–1.02 Золото
1498.49
+0.04 РТС
1286.51
–0.32
Динамика валют
EUR / USD
07.08
1.1217
+0.0065
23.07
1.1152
04.08
24.07
12.07

Новая «дачная амнистия» расстроила россиян 

Рамблер + ещё 2 47 минут назад
«Дачная амнистия», которая будет действовать до 1 марта 2021 года, распространяется только на строения, расположенные на участках для садоводства. Об этом «Российской газете» рассказали эксперты Федеральной Кадастровой палаты.
Ранее под «амнистию» попадали здания, построенные в том числе и на участках под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС, пояснила эксперт палаты Надежда Лещенко.
«Новая норма затрагивает только дачников и те объекты, которые построены на земельных участках, предоставленных для ведения садоводства. Для оформления собственности таких объектов владельцу достаточно сначала обратиться к кадастровому инженеру для подготовки технического плана, а после — предоставить лично в МФЦ или отправить по почте», — уточнила она.
В свою очередь владельцы недвижимости на землях под ИЖС должны будут направить в администрацию уведомление о планируемом строительстве, в том числе описание параметров объекта недвижимости. А после завершения строительства — уведомление о его окончании с приложением технического плана строения. При этом, если человек заявлял о планируемом строительстве двухэтажного дома, а построил трехэтажный, ему будет отказано в оформлении собственности.
Однако новая «дачная амнистия» распространяется и на дома, чье строительство началось до 4 августа 2018 года — момента вступления в силу поправок в Градостроительный кодекс, которые ввели уведомительный характер строительства и оформления в собственность недвижимости, и оказавшихся по сути вне закона. Теперь чиновники обязаны принять у таких собственников уведомление о начале строительства и, если стройка проведена без нарушений, дождаться еще одного уведомления от собственника земли об окончании строительства и отправить документы на регистрацию в Росреестр.
Комментарии46
Недвижимость , Видео , Надежда Лещенко , Росреестр , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МЭР отреагировали на ослабление рубля5
От США потребовали разъяснений по «Северному потоку-2»113
Неизвестные купили дачу Хрущева и Брежнева в Крыму2
Золото резко взлетело в цене30
МЭР объяснило падение реальных доходов россиян19
Видео
03:57
Пять лет эмбарго: чем обернулся закрытый рынок
Экономика Статьи
01:09
Рубль ждет обвал из-за нефти
Рынки
03:42
В России подскочили цены на жилье
Недвижимость Рынки
04:06
Россия потеряла больше миллиарда долларов
Экономика
02:44
Украина нашла замену российскому дизелю
Экономика
01:20
Молодым россиянам захотели запретить кредиты
Личный счет
04:52
В квитанциях за ЖКХ появится новая строчка
Недвижимость
03:27
Роковой август: к чему приведут санкции США
Рынки Статьи
00:20
Китай ответил Трампу: валютная война началась
Рынки
00:30
США раскрыли последствия новых санкций против России
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть