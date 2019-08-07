Россиянам вернули деревянную ипотеку 

Правительство России возобновило действие программы льготных кредитов на покупку деревянных домов заводского типа или так называемую деревянную ипотеку. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Теперь россияне смогут получить 5%-ную скидку на кредит до конца 2020 года. Льгота распространяется на покупку деревянной дома, без учета покупки земельного участка.
Закон о деревянной ипотеке был принят весной прошлого года и действовал до осени, не увенчавшись успехом. Вместо планируемых 2,5 тысячи сделок на рынке было заключено менее сотни. Причина — слишком короткий льготный период кредитования.
Когда граждане узнавали, что 5-процентная скидка на ставку будет действовать только полгода, интерес пропадал, пояснял глава Ассоциации деревянного домостроения Олег Панитков. Кроме того, многие заемщики не знали о существовании подобной льготы.
По данным Минпромторга, в этом году на льготное кредитование деревянного домостроения в бюджете заложено уже порядка 400 млн рублей, еще столько же — на 2020 год.