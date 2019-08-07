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Неизвестные купили дачу Хрущева и Брежнева в Крыму 

Lenta.ru + ещё 8 2 часа назад
Фото: ТАСС
Власти Крыма продали госдачу «Глициния», расположенную в поселке Нижняя Ореанда под Ялтой. Об этом в среду, 7 августа, сообщает ТАСС.
Речь идет о даче, которая, в частности, служила местом отдыха генеральных секретарей ЦК КПСС Никиты Хрущева и Леонида Брежнева. Как заявила министр имущественных и земельных отношений республики Крым Анна Анюхина, сумма сделки составила 1,2 миллиарда рублей. Вырученные средства пополнят доходную часть бюджета республики.
«Пока [ставшее новым владельцем недвижимости] юридическое лицо не могу сказать», — добавила министр.
Госдача «Глициния» была построена для отдыха первых лиц СССР в 1955 году, она расположена на первой береговой линии и имеет собственный пляж протяженностью 700 метров. В здании 14 комнат, парадная столовая на 40 гостей, каминный зал и бассейн с подогревом.
Начиная с 1990-х годов «Глициния» регулярно становилась объектом судебных споров. В середине 2000-х сообщалось о планах сделать бывшую советскую госдачу резиденцией президента России Владимира Путина. Решение о продаже дачи было принято Госсоветом Крыма весной 2019-го, тогда речь шла о сумме в миллиард рублей.
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Комментарии3
Недвижимость , Анна Анюхина , Леонид Брежнев , Владимир Путин , КПСС , ИТАР-ТАСС
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