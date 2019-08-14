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Сотни людей выстроились в очередь за одной квартирой 

Lenta.ru + ещё 2 14 августа 2019
Фото: Homegate
В швейцарском Цюрихе несколько сотен человек одновременно явились на просмотр съемной квартиры, сообщает The Local.
Аномальный интерес к объекту спровоцировала заявленная собственником арендная ставка — 1,148 тысячи франков (около 77 тысяч рублей) в месяц. В среднем аналогичные предложения обходятся в 2,3 тысячи франков в месяц. Цюрих — один из самых дорогих в стране рынков недвижимости, отмечает издание.
Потенциальные арендаторы квартиры выстроились в очередь протяженностью около 300 метров. Кому в итоге досталось жилье общей площадью 73 квадратных метра, не уточняется. Коллективный просмотр апартаментов проходил вечером в понедельник, 12 августа, и уже во вторник описание объекта было удалено из онлайн-баз недвижимости.
По данным портала Numbeo, собирающего информацию о стоимости жизни в разных странах мира, в среднем аренда жилья в центре Цюриха на 103 процента дороже, чем в центре Москвы. Для окраин двух городов разница составляет 161 процент, опять же, в пользу Цюриха.
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