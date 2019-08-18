Дольщикам «Солнечной системы» предлагают компенсации вместо квартир

Дольщикам домов № 2 и № 7 жилого комплекса «Солнечная система», которую начал строить обанкротившийся девелопер Urban Group, предложат получить компенсацию за помещения, приобретенные по договорам долевого участия, вместо достроенных квартир, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе Фонда защиты прав дольщиков.

Собеседник агентства пояснил, что ранее фонд получил обращение от правительства Подмосковья , которое и выступило с подобной инициативой.

Завершение домов № 2 и № 7 жилого комплекса «Солнечная система» требует переустройства ЛЭП, отметил он.

«Это могло повлечь за собой необходимость существенного сдвига сроков, до четырех лет, и дополнительного финансирования», — сказал представитель фонда.

Он добавил, что фонд уже провел в пятницу встречу с инициативной группой домов № 2 и № 7.