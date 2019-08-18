Дольщикам домов № 2 и № 7 жилого комплекса «Солнечная система», которую начал строить обанкротившийся девелопер Urban Group, предложат получить компенсацию за помещения, приобретенные по договорам долевого участия, вместо достроенных квартир, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе Фонда защиты прав дольщиков.
Собеседник агентства пояснил, что ранее фонд получил обращение от правительства Подмосковья, которое и выступило с подобной инициативой.
Завершение домов № 2 и № 7 жилого комплекса «Солнечная система» требует переустройства ЛЭП, отметил он.
«Это могло повлечь за собой необходимость существенного сдвига сроков, до четырех лет, и дополнительного финансирования», — сказал представитель фонда.
Он добавил, что фонд уже провел в пятницу встречу с инициативной группой домов № 2 и № 7.
«Дольщикам рассказали, что указанные объекты могут быть возвращены в конкурсную массу, после чего в соответствии с принятым в июне 151-ФЗ они смогут получить компенсацию. Компенсация будет рассчитываться, исходя из рыночной стоимости квадратного метра», — отметил сотрудник пресс-службы.