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Мутко дал новое поручение на благо россиян 

Lenta.ru + ещё 1 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Строительство социального арендного жилья должно найти реализацию в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», заявил журналистам в Казани вице-премьер Виталий Мутко. Об этом сообщает «Татар-информ».
По словам чиновника, в таком жилье нуждаются молодые семьи, работники социальной сферы, полицейские — всего около семи миллионов граждан.
«То, что арендное жилье у нас недооценено и мы его недостаточно строим, — это факт», — подчеркнул Мутко.
Вице-премьер также анонсировал обсуждение хода реализации нацпроекта в Казани при участии президента Татарстана Рустама Минниханова.
Виталий Мутко, как сообщалось в июле, возглавляет правительственную комиссию по комфортной городской среде. На площадке комиссии будут синхронизироваться мероприятия федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (входит в нацпроект «Жилье и городская среда») с мерами, реализуемыми в рамках других нацпроектов.
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Комментарии14
Недвижимость , Рустам Минниханов , Виталий Мутко
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