Мутко дал новое поручение на благо россиян

Строительство социального арендного жилья должно найти реализацию в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», заявил журналистам в Казани вице-премьер Виталий Мутко . Об этом сообщает «Татар-информ».

По словам чиновника, в таком жилье нуждаются молодые семьи, работники социальной сферы, полицейские — всего около семи миллионов граждан.

«То, что арендное жилье у нас недооценено и мы его недостаточно строим, — это факт», — подчеркнул Мутко.

Вице-премьер также анонсировал обсуждение хода реализации нацпроекта в Казани при участии президента Татарстана Рустама Минниханова

Виталий Мутко, как сообщалось в июле, возглавляет правительственную комиссию по комфортной городской среде. На площадке комиссии будут синхронизироваться мероприятия федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (входит в нацпроект «Жилье и городская среда») с мерами, реализуемыми в рамках других нацпроектов.