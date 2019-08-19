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К концу года ставки по ипотеке могут снизиться 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: iStock
В январе — июне 2019 года рост ипотечного рынка замедлился. Число выданных кредитов, по данным Банка России, сократилось на 13,2 процента. В денежном выражении снижение составило 3,5 процента. Такую динамику ипотека показала впервые с 2015 года.
Основной причиной был рост ставок по кредитам. После двойного снижения ключевой ставки ЦБ (до 7,5 процента годовых в июне и до 7,25 — в июле), такое решение регулятор принял после паузы почти в полтора года, ипотека снова начала дешеветь. Пока ставки все еще остаются высокими — на 1 июля средний показатель был на уровне 10,28 процента годовых против 9,41 в сентябре-октябре 2018 года, однако эксперты считают, что к концу года ипотека станет доступнее.
"Во втором полугодии банки продолжат политику осторожного снижения ставок, — говорит Екатерина Щурихина, младший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА". — При отсутствии макроэкономических шоков они могут опуститься еще на 0,25-0,5 процентного пункта".
Перспективы снижения ставок в значительной мере зависят от монетарной политики ЦБ, напоминает в свою очередь Валерий Пивень, заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). Можно ожидать, что при ее сохранении ипотечные ставки к концу года опустятся ниже 10 процентов и будут двигаться к уровню 9,5 процента годовых. Этого значения стоимость кредитов достигала в ходе предыдущего периода смягчения монетарной политики, уточняет Пивень.
Пока снижение ставок не очень заметно отразилось на рынке недвижимости. Небольшое оживление есть. К примеру, в Москве в июле количество сделок с ипотекой, по данным Росреестра, выросло на 18,8 процента по сравнению с июнем, указывает руководитель аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU" Олег Репченко. Однако в сравнении с июлем 2018 года оно сократилось на 7,8 процента.
"Многие граждане ждут дальнейшего снижения ставок, поэтому не торопятся с покупкой", — полагает Репченко.
По прогнозам Екатерины Щурихиной, по итогам года объем выдачи ипотеки будет на уровне 2,5-2,6 триллиона рублей, на 10-15 процентов ниже, чем в 2018-м.
Средний размер ипотечного кредита в России растет. По последним данным, он составил 2,45 миллиона рублей. Как результат, обслуживание ипотеки требует все больше средств. С начала года величина семейного дохода, при котором выплата среднего жилищного кредита не превращается в проблему, увеличилась на 5,6 процента — до 75,6 тысячи рублей, подсчитали аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В своих расчетах они исходили из того, что относительно комфортным является величина платежей по ипотеке, не превышающая трети месячного семейного дохода.
Самым высоким показатель остается в Москве: по состоянию на 1 августа для комфортной выплаты ипотеки семье потребуется доход около 152,2 тысячи рублей. В топ-5 также вошли Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область и Приморский край. Минимальное значение зафиксировано в Челябинской области (53,1 тысячи рублей), Алтайском крае, а также в Кемеровской, Оренбургской и Омской областях.
Аналитики АКРА в своем июльском отчете предупреждали, что крупные банки уже исчерпали лимит "идеальных" заемщиков, имеющих минимальную долговую нагрузку и отвечающих наиболее жестким критериям андеррайтинга. На фоне слабого кредитного спроса, существует высокая вероятность того, что банки ослабят требования к заемщикам.
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Комментарии2
Недвижимость , Валерий Пивень , Олег Репченко , Центральный банк России
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