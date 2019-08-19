Найдено самое дешевое жилье Москвы

Стоимость жилья в столичных новостройках начинается от 2,9 миллиона рублей, в таком бюджете можно приобрести апартаменты в одном из строящихся ЖК. Об этом говорится в материалах аналитиков компании Est-a-Tet (есть в распоряжении редакции «Ленты.ру»).

Новостройка с самым дешевым столичным жильем — комплекс апартаментов в районе Северный. Стоимость квадратного метра первичной недвижимости в районе начинается от 90 тысяч рублей, это самый низкий по городу показатель. Второе и третье места рейтинга московских локаций с относительно невысокими ценами заняли районы Некрасовка и Крюково. Стоимость метра первичного жилья здесь стартует от 93,5 и 101,6 тысячи рублей за метр соответственно.

В десятку районов с доступными новостройками, по статистике Est-a-Tet, попали также Ярославский, Люблино, Митино, Лосиноостровский, Савелки, Южное Бутово и Бирюлево Восточное. Минимальная стоимость «квадрата» в местных новостройках находится в пределах от 100 до 128 тысяч рублей. В компании подчеркивают, что в 2019 году из «доступной десятки» выбыл район Солнцево — это связано с повышением строительной готовности реализуемых в нем новостроек.