Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.65
$
66.95
74.10
74.31
Прогноз
26.08 – 02.09
$
67.00
74.04
Индексы и котировки Brent
59.80
+0.05 Золото
1495.50
+0.00 РТС
1247.53
+0.11
Динамика валют
EUR / USD
19.08
1.1078
–0.0125
05.08
1.1203
15.08
05.08
24.07

Найдено самое дешевое жилье Москвы 

Lenta.ru + ещё 3 5 часов назад
Фото: mos.u
Стоимость жилья в столичных новостройках начинается от 2,9 миллиона рублей, в таком бюджете можно приобрести апартаменты в одном из строящихся ЖК. Об этом говорится в материалах аналитиков компании Est-a-Tet (есть в распоряжении редакции «Ленты.ру»).
Новостройка с самым дешевым столичным жильем — комплекс апартаментов в районе Северный. Стоимость квадратного метра первичной недвижимости в районе начинается от 90 тысяч рублей, это самый низкий по городу показатель. Второе и третье места рейтинга московских локаций с относительно невысокими ценами заняли районы Некрасовка и Крюково. Стоимость метра первичного жилья здесь стартует от 93,5 и 101,6 тысячи рублей за метр соответственно.
В десятку районов с доступными новостройками, по статистике Est-a-Tet, попали также Ярославский, Люблино, Митино, Лосиноостровский, Савелки, Южное Бутово и Бирюлево Восточное. Минимальная стоимость «квадрата» в местных новостройках находится в пределах от 100 до 128 тысяч рублей. В компании подчеркивают, что в 2019 году из «доступной десятки» выбыл район Солнцево — это связано с повышением строительной готовности реализуемых в нем новостроек.
На рынке аренды столичного жилья, как свидетельствует статистика компании «Миэль-Недвижимость», ценовой минимум составляет 19 тысяч рублей в месяц. В таком бюджете можно арендовать 30-метровую однокомнатную квартиру в районе Люблино.
Последние новости
России дали «год-полтора» до кризиса Опубликован дневник матери устроившего бойню российского подростка Макрон поспорил с Путиным об акциях протеста во Франции и России
Комментарии
Недвижимость , Рынки , Миэль , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Куда уходят деньги: россияне неудержимо беднеют
Лондон может столкнуться с нехваткой лекарств и топлива
Украина нашла альтернативу российскому газу57
В России выросли зарплаты4
Апелляция экологов против «Северного потока» отклонена
Видео
00:29
России предсказали новый кризис
Экономика
03:44
Против «Северного потока» предложили «новое оружие»
Экономика
00:17
Курс доллара побил февральский рекорд
Рынки Экономика
05:04
Россия прощается с американскими долгами
Рынки Статьи
00:17
Рубль трясет
Рынки
07:45
«Опять война?»: кто станет кредитором США
Экономика Статьи
00:27
Ответ на санкции: Россия избавляется от госдолга США
Экономика Статьи
00:40
Паника на рынках: что спасет США
Рынки
03:28
Удар по рублю: чем грозят новые санкции
Экономика Статьи
02:02
Киев заявил о плане «Б» на случай остановки газа из РФ
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение