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В России хотят запретить строить дома выше девяти этажей 

ТК «Звезда» + ещё 1 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Предложенный стандарт рассчитан на то, чтобы сделать застройку в РФ комфортной.
Представители Минстроя подготовили стандарт, который запрещает строительство домов выше девяти этажей. Изменения направлены на то, чтобы сделать жизнь россиян комфортнее и чтобы застройки не портили вид дворов.
«Высота застройки не должна превышать ширину улиц, а дворы по ширине должны быть больше или равны высоте окружающих домов», — пояснила директор проектов КБ «Стрелка» Екатерина Малеева.
Так, человеку будет легче ориентироваться во дворах и различать происходящее вокруг благодаря сохранению дневного света. Документ предполагает возведение домов до девяти этажей и дворов — до 60 метров.
Всего было предложено около 300 пунктов. Часть из них будут включены в региональные стандарты, пишет «Российская газета».
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