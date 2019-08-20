В России хотят запретить строить дома выше девяти этажей

Предложенный стандарт рассчитан на то, чтобы сделать застройку в РФ комфортной.

Представители Минстроя подготовили стандарт, который запрещает строительство домов выше девяти этажей. Изменения направлены на то, чтобы сделать жизнь россиян комфортнее и чтобы застройки не портили вид дворов.

«Высота застройки не должна превышать ширину улиц, а дворы по ширине должны быть больше или равны высоте окружающих домов», — пояснила директор проектов КБ «Стрелка» Екатерина Малеева

Так, человеку будет легче ориентироваться во дворах и различать происходящее вокруг благодаря сохранению дневного света. Документ предполагает возведение домов до девяти этажей и дворов — до 60 метров.

Всего было предложено около 300 пунктов. Часть из них будут включены в региональные стандарты, пишет «Российская газета».