В Петербурге нашли «двушку» за десять миллионов долларов

В Санкт-Петербурге за 680 миллионов рублей (чуть более 10 миллионов долларов) на продажу выставили двухкомнатную квартиру. Соответствующее объявление размещено на одном из сайтов объявлений о продаже недвижимости.

Квартира расположена в одном из элитных жилых комплексов северной столицы. Ближайшая станция метро — «Чернышевская» — находится в 15 минутах пешком от ЖК. Дом был сдан менее пяти лет назад. Как отмечается в объявлении, площадь жилья составляет 493 квадратных метра, квартира находится на первом этаже и располагает собственным отдельным входом с набережной Кутузова.

«Внутри резиденции восстановленный камин, искусная лепнина, уникальная потолочная роспись, а также подлинная мраморная лестница работы архитектора Н. Бенуа», — говорится в описании объекта.

Компания, которая занимается продажей квартиры, не исключает возможности приобретения в ипотеку.