На Дальнем Востоке нашли рекордно большую квартиру

Самая большая квартира Дальневосточного федерального округа (ДФО) России продается в городе Улан-Удэ (Республика Бурятия). Об этом говорится в материалах аналитиков ЦИАН (имеются в распоряжении «Ленты.ру»).

Жилье площадью 381 квадратный метр располагает собственными бассейном, сауной и спортзалом. Квартира выставлена на продажу за 10 миллионов рублей, в эту цену входит гараж на две машины, а также небольшой участок земли рядом с домом.

В тройку самых просторных объектов недвижимости на территории округа вошли также квартиры Владивостока и Якутска. В столице Приморского края покупателям предлагается двухуровневая квартира площадью 320 «квадратов» с панорамным видом на бухту Федорова. В столице Республики Саха — 260-метровое жилье в доме на берегу протока Лены. Стоимость объектов — 40 миллионов и 21 миллион рублей соответственно.

Квартиры площадью более 200 квадратных метров, по статистике ЦИАН, представлены также в Чите (Забайкальский край), Благовещенске (Амурская область), и Хабаровске (Хабаровский край).

ДФО — один из восьми федеральных округов России, он занимает территорию российского Дальнего Востока и Восточной Сибири. По морю округ граничит с Японией и США, по суше — с Китаем и Монголией. На территории ДФО нет ни одного города с населением в миллион и более жителей.