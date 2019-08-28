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Украинцы начали скупать российское жилье 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге зафиксирован рост интереса к покупке долей в квартирах со стороны выходцев из стран бывшего СССР. Об этом говорится в материалах агентства недвижимости «Доли.ру» (есть в распоряжении редакции).
Спрос покупателей-иностранцев на доли в недвижимости продиктован необходимостью получить официальный статус на территории России. Как отмечают в компании, подавляющее большинство подобных заявок — 90 процентов — поступает от жителей Украины, которым, наряду с гражданами Белоруссии, Киргизии и Казахстана, доступно получение вида на жительство по упрощенной схеме. Чтобы оформить ВНЖ таким образом, приезжий должен владеть недвижимостью, доступной для фактического проживания — от четырех квадратных метров, говорится в материалах «Доли.ру».
«В последнее время мы наблюдаем рост приобретения долей со стороны клиентов из Украины. Представителей Казахстана пока нет. Киргизы и белорусы занимают оставшуюся долю рынка. Волнения, которые недавно наблюдались в Киргизии, повлияли на рост клиентов из этой страны«, — прокомментировал тенденцию генеральный директор компании Игорь Аболемов.
Ранее в компании отмечали рост цен на доли в коммунальных квартирах Петербурга. В частности, по статистике агентства недвижимости, апреля по июль 2019 года средняя стоимость выставленной на продажу доли в квартирах Василеостровского района выросла на миллион рублей.
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