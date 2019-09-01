Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.56
$
66.70
73.36
73.60
Прогноз
02.09 – 09.09
$
66.06
72.79
Индексы и котировки Brent
60.43
+0.00 Золото
1520.34
+0.00 РТС
1293.32
+0.12
Динамика валют
EUR / USD
01.09
1.0994
–0.0099
18.08
1.1093
28.08
18.08
06.08

У россиян появится возможность узаконить самовольно занятую землю 

Российская Газета + ещё 1 17 часов назад
Россиянам разрешат узаконить самовольно занятую землю
Фото: РИА Новости
С 16 сентября вступят в силу поправки в законы о кадастровой деятельности и о госрегистрации недвижимости. После этой даты у россиян появится возможность стать собственниками тех наделов земли, которые они когда-то самовольно заняли.
Речь идет об участках, которые самовольно используются более 15 лет. Оформить часть их в собственность можно будет при проведении комплексных кадастровых работ.
Как уточнили в Федеральной кадастровой палате Росреестра, зачастую дачники или жители поселка пользуются не только той землей, которую когда-то купили или получили в пользование, но и соседским "ничейным участком". По словам директора Федеральной кадастровой палаты Парвиза Тухтасунова, поправки позволяют узаконить именно используемые на протяжении многих лет сотки, но при соблюдении определенных условий.
Обязательно нужно использовать "прихваченные" сотки более 15 лет, не иметь споров с соседями, а также претензий со стороны органов власти.
Если муниципалитет заказывает проведение комплексных кадастровых работ и кадастровые инженеры выявляют самовольно занятые участки, то они эти сведения отражают в своих отчетах. Решение же о корректировке границ принимает Росреестр.
При этом все самовольно занятые сотки оформить в собственность не удастся. По закону площадь "прирезаемой" территории должна быть не больше предельного минимального размера земельного участка, установленного администрацией региона. Или, если предел не установлен, не более 10 процентов от площади основного (законно приобретенного) участка.
Российская Газета: последние новости
В Минтруде назвали число работающих пенсионеров в России В Минтруде назвали число работающих пенсионеров в России Росгвардия разработала специальные датчики для защиты окон в квартирах Росгвардия разработала специальные датчики для защиты окон в квартирах Росстат подсчитал, сколько стоит в этом году собрать ребенка в школу Росстат подсчитал, сколько стоит в этом году собрать ребенка в школу
Комментарии16
Недвижимость , Росреестр
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Власти Аргентины вводят контроль за покупкой долларов
Власти Аргентины вводят контроль за покупкой долларов
Украинцы попросили Зеленского снизить цены на бензин
Украинцы попросили Зеленского снизить цены на бензин2
США и Китай повысили ставки в торговой войне
США и Китай повысили ставки в торговой войне11
Зеленский пообещал лично защищать инвестиции в Украину
Зеленский пообещал лично защищать инвестиции в Украину13
Кому платят 250 тысяч рублей в месяц
Кому платят 250 тысяч рублей в месяц34
Видео
Названы сроки перехода на четырехдневку в РФ
00:38
Названы сроки перехода на четырехдневку в РФ
Экономика Личный счет
МЭР спрогнозировало курс доллара через пять лет
04:06
МЭР спрогнозировало курс доллара через пять лет
Рынки
Германия оказалась на грани кризиса
00:32
Германия оказалась на грани кризиса
Экономика
Украина оценила риски «Турецкого потока»
02:52
Украина оценила риски «Турецкого потока»
Экономика Компании
Президент Грузии сделала антироссийское заявление
03:24
Президент Грузии сделала антироссийское заявление
Экономика
Немецкие фермеры променяли Россию на Азию
04:29
Немецкие фермеры променяли Россию на Азию
Экономика
Грузия задолжала России
00:36
Грузия задолжала России
Компании Рынки
В России снова изменят пенсионную систему
02:10
В России снова изменят пенсионную систему
Личный счет Недвижимость
Убогий рост: почему россиянам рассчитывать не на что
01:39
Убогий рост: почему россиянам рассчитывать не на что
Экономика Статьи
Россию ждет рецессия
01:08
Россию ждет рецессия
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение