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Путин допустил возможность подорожания жилья 

Lenta.ru + ещё 5 2 часа назад
Путин рассказал о возможном подорожании жилья
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин полагает, что переход на систему эскроу-счетов в сфере строительства жилья может повлечь за собой рост стоимости квартир. Об этом он заявил на встрече с представителями общественности Дальнего Востока в пятницу, 6 сентября, передает ТАСС.
При этом новая схема финансирования строек не позволит «оставлять на бобах» дольщиков, подчеркнул президент.
«Надеюсь, что новая система эскроу-счетов изменит ситуацию в корне, когда ответственность за качество работы застройщиков и риски будут переложены с граждан на финансовые организации», — цитирует Путина агентство.
Глава страны выразил надежду на то, что переход на эскроу-счета позволит навсегда покончить с проблемой обманутых дольщиков. Он также допустил, что из-за введения эскроу в стране могут несколько снизиться темпы жилищного строительства.
Ранее, в августе, стало известно, что для россиян разрабатывают новую схему покупки жилья в новостройках. Они могут получить возможность вносить на эскроу-счета застройщиков не всю сумму за квартиру сразу, а лишь задаток в размере 30 процентов. Оставшиеся 70 процентов стоимости жилья будут выплачиваться после заселения в готовое здание.
Новые правила работы на рынке новостроек действуют в России с 1 июля текущего года. Застройщикам теперь фактически запрещено финансировать стройки средствами дольщиков (исключения делаются для жилых комплексов на высокой стадии готовности). Деньги покупателей жилья отныне хранятся на эскроу-счетах, которые недоступны для компаний до ввода дома в эксплуатацию.
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Комментарии1
Недвижимость , Другое , Восточный экономический форум , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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