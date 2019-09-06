Путин рассказал о возможном подорожании жилья

Путин допустил возможность подорожания жилья

Президент России Владимир Путин полагает, что переход на систему эскроу-счетов в сфере строительства жилья может повлечь за собой рост стоимости квартир. Об этом он заявил на встрече с представителями общественности Дальнего Востока в пятницу, 6 сентября, передает ТАСС.

При этом новая схема финансирования строек не позволит «оставлять на бобах» дольщиков, подчеркнул президент.

«Надеюсь, что новая система эскроу-счетов изменит ситуацию в корне, когда ответственность за качество работы застройщиков и риски будут переложены с граждан на финансовые организации», — цитирует Путина агентство.

Глава страны выразил надежду на то, что переход на эскроу-счета позволит навсегда покончить с проблемой обманутых дольщиков. Он также допустил, что из-за введения эскроу в стране могут несколько снизиться темпы жилищного строительства.

Ранее, в августе, стало известно, что для россиян разрабатывают новую схему покупки жилья в новостройках. Они могут получить возможность вносить на эскроу-счета застройщиков не всю сумму за квартиру сразу, а лишь задаток в размере 30 процентов. Оставшиеся 70 процентов стоимости жилья будут выплачиваться после заселения в готовое здание.

Новые правила работы на рынке новостроек действуют в России с 1 июля текущего года. Застройщикам теперь фактически запрещено финансировать стройки средствами дольщиков (исключения делаются для жилых комплексов на высокой стадии готовности). Деньги покупателей жилья отныне хранятся на эскроу-счетах, которые недоступны для компаний до ввода дома в эксплуатацию.