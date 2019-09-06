В США до минимума упали ипотечные ставки

Ставки по выдаваемым ипотечным кредитам в США снизились до минимума с 2016 года. Соответствующие данные опубликованы на сайте государственной ипотечной корпорации Freddie Mac.

По статистике Freddie Mac, средняя фиксированная ставка по кредитам с 30-летним сроком выплаты за неделю с 29 августа по 5 сентября упала в США на 0,09 процентного пункта, до 3,49 процента годовых. Год назад показатель находился на уровне 4,54 процента годовых.

Ставки по 15-летней ипотеке тоже снизились: с 3,06 до 3 процентов за неделю. В сентябре 2018-го ставка по таким кредитам составляла 3,99 процента годовых. Ставки по кредитам с гибридной процентной ставкой, которая фиксируется на первые пять лет кредита, а затем регулируются банком, за неделю снизились всего на 0,01 процентного пункта — до уровня в 3,3 процента годовых. Годом ранее показатель достигал 3.93 процента годовых.

Ранее сообщалось о том, что объем ипотечного долга США в середине 2019 года превысил максимальный уровень, который фиксировался перед началом мирового финансового кризиса 11-летней давности. Показатель достиг 9,4 триллиона долларов против 9,2 триллиона в 2008-м.