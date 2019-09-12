Топилин рассказал о повышении МРОТ в 2020 году

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал об изменениях, которые коснуться в минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что для повышения МРОТ необходимо 20,9 млрд руб. из средств бюджетов регионов РФ и федерального бюджета.

Топилин также добавил, что увеличение коснется 3,2 млн человек, половина из которых имеет работу в государственных и муниципальных учреждениях.

Кроме того, министр заявил, что МРОТ будет увеличен на 7,5% до 12 тысяч 130 рублей. В 2019 году МРОТ составляет 11 тыс. 280 рублей.