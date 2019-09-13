Принято «очень важное для Ямала решение» по жилью

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов сообщил в Instagram, что в регионе будет расселен один миллион квадратных метров аварийного жилья.

«Принял очень важное для Ямала решение», — отметил глава ЯНАО.

Ura.ru отмечает, что решение принято в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Аварийное жилье остается одной из главных проблем региона, пишет издание: на 10 сентября в ЯНАО, как уточнили в пресс-службе правительства округа, признаны аварийными 729 тысяч квадратных метров жилья.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, довести объем расселенного аварийного жилого фонда до 9,54 миллиона квадратных метров и переселить 530,9 тысячи граждан из непригодного жилья. Программа рассчитана до 2024 года.