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Принято «очень важное для Ямала решение» по жилью 

Lenta.ru + ещё 3 3 часа назад
Принято «очень важное для Ямала решение» по жилью
Фото: РИА Новости
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов сообщил в Instagram, что в регионе будет расселен один миллион квадратных метров аварийного жилья.
«Принял очень важное для Ямала решение», — отметил глава ЯНАО.
Ura.ru отмечает, что решение принято в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Аварийное жилье остается одной из главных проблем региона, пишет издание: на 10 сентября в ЯНАО, как уточнили в пресс-службе правительства округа, признаны аварийными 729 тысяч квадратных метров жилья.
В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, довести объем расселенного аварийного жилого фонда до 9,54 миллиона квадратных метров и переселить 530,9 тысячи граждан из непригодного жилья. Программа рассчитана до 2024 года.
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